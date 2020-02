Soproni Tavaszi Napok – Szenzációs balettelőadásokkal készülnek a szervezők

Az idei Soproni Tavaszi Napokon olyan szenzációsnak ígérkező balettelőadásokat láthat a közönség, mint a Mythos Coco, vagy a Stabat Mater; gazdag a színházi program felhozatala és a koncertelőadások sora, de a folklórról és a gyerekekről sem feledkeztek el a szervezők.

– Minden eddiginél hosszabb ideig tart és gazdagabb a programválasztéka a február 24-én kezdődő Soproni Tavaszi Napoknak, amely idén április 12-én fejeződik be – jelentette be sajtótájékoztatóján Pataki András, a Pro Kultúra Sopron ügyvezető igazgatója.

– A Zentai Magyar Kamaraszínház Csurka István Deficit című színművét február 24-én adja elő a Liszt Központban. Másnap Andrási Attila Tizennyolc című történelmi drámájával a magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház lép fel, a mű a Magyar Királyság utolsó októberi három napját mutatja be. Ezt követően a Petőfi Színházban Coco Chanel életéről, mítoszáról szól február 26-án és 27-én a St. Pölten-i Europaballett koreográfiája. Darvasi László Karády zárkája című monodrámája, valamint a Petőfi Színház Peer Gynt, A gyertyák csonkig égnek, és a Zenta 1697 rockopera búcsú-előadásai is várják a közönséget.

A Színházi klubban március 11-én a Bolond Shakespeare-t Ács Tamás adja elő Mikó István rendezésében. Szarka Gyula Tücsöklakodalom című mesekoncertjét március 12-én tartja a Petőfiben. Borbély Sándor színművész, a 2018. évi Kaleidoszkóp Versfesztivál fődíjasa Petőfi Az Apostol című művéből készült önálló estjével lép fel március 13-án a Lisztben. Március 15-én délelőtt a Maros Művészegyüttes Szép Palkó című táncjátéka érkezik a színházba, másnap a marosvásárhelyiek és a Sopron Táncegyüttes közös műsora Kányádi Sándor emlékét idézi meg. A Sopron Balett és a St. Pölten-i Europaballett Stabat Mater című táncművének a premierje március 21-én lesz.

Kóczán Péter kulturális igazgatóhelyettes a Győri Filharmonikus Zenekar március 6-i Vienna című koncertjére hívta fel a figyelmet. Március 15-én 15 órától huszáros családi napot is rendeznek. All’ ungherese címmel Haydn és Brahms magyaros kamarazenéje hangzik el a Wespa-Kvartett és Andrea Rucli zongoraművész előadásában március 18-án. De rendeznek Horváth József emlékhangversenyt is március 20-án. Isten és Világ címmel március 22-én nyílik a Munkácsy Teremben Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész kiállítása. E kiállító térben hangzik el Haydn: Megváltónk utolsó hét szava a keresztfán a Wespa vonósnégyes előadásában március 27-én. Székely János szombathelyi megyés püspök előadása is itt hallható április 5-én. Ugyancsak a Munkácsy Terem ad helyet Rófusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező vetítős és beszélgetős programjának április 6-án.