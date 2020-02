Soproni siker a Bocuse d’Or válogatóján

Szép sikert ért el a világ legrangosabb szakácsversenyének hazai válogató fináléjában a soproni 19 éves Kocsis Patrik szakács és a budapesti séf, Haraszti Zsolt alkotta páros. Harmadik legkiválóbbnak minősítette őket a szigorú zsűri, és két különdíjat is kiérdemeltek.

– Másodszor versenyeztünk Zsolttal világversenyen, a Bocuse d’Or hazai válogató döntőjében. Először negyedikek voltunk, most harmadikak lettünk – mondta el Kocsis Patrik.

– Ha így folytatom, egyszer talán a csúcsra is érek – mondta vidáman a tehetséges soproni szakács, Kocsis Patrik, aki a budapesti séf, Haraszti Zsolt segítőjeként – commis-jaként, magyarul kuktájaként – a köretek elkészítését, az étkek és a tálak díszítését végezte. ­– Annak is örültem, hogy a zsűri két különdíjjal jutalmazott bennünket: miénk lett a legkiválóbb hústál, és a legjobb csapatmunkáért is elismerést vehettünk át.

Húsz neves séf a zsűriben

– Több mint húsz neves séfből állt a zsűri. A legtöbbjük kóstolóként minősített, míg mások a munkafolyamatokat figyelték, azt, hogy melyik páros működik együtt a legjobban, s hogy kik dolgoznak a leginkább környezettudatos módon. Még a szemeteskukákat is átnézték. Nagyon ügyeltünk arra, hogy az alapanyagokból minél kevesebb hulladék keletkezzen, minél kevesebb műanyagot, papírt használjunk fel, azaz környezetbarát módon állítsuk elő a versenymenüt. Jó érzés, hogy törekvésünket a zsűri különdíjjal jutalmazta. S hogy ezek után hogyan tovább? Szeretnék minél több hazai megmérettetésen részt venni. Amint elérem a korhatárt, betöltöm a 24. életévemet, magam is jelentkezem majd a Bocuse d’Orra, s persze akkor én választok magam mellé egy igyekvő ifjú kuktát.

– Bármennyire is élveztük a sütés-főzést, maga a verseny azért meglehetősen megterhelő volt – folytatta Patrik. – A start előtt legalább másfél órát pakoltunk a Hungexpo csarnokában, majd öt és fél óra állt rendelkezésünkre, hogy elkészítsük az étkeket. Utána pedig mondhatni, egyórás takarítás következett, hogy puccba vágjunk mindent, mire hozzánk ér a zsűri. Próbáltuk magunkból a legjobbat kihozni, a nap végére eléggé elfáradtunk. Az sokat segített, hogy már másodszor vettünk részt a Bocuse d’Oron, volt némi rutinunk a közös munkálkodásban.

Kacsamáj szilvazselében

Az étlapot látva, stílszerűen meg kell állapítanunk: „nem piskóta”, amit a soproni commis, Kocsis Patrik és a séf, Haraszti Zsolt összeállított. A fürjtekercs gyöngytyúkmellel, kacsamájjal, aszalt szilvával, tőzegáfonyával, fürjmájjal került fűszeres kéregbe; a tormás burgonyagolyót tormás fürjtojáskrém, birsalmagél és ropogós bunda varázsolta ínycsiklandóvá, azaz Patrik rántott tormás burgonyapürével is előrukkolt; míg a „fürjcomb gabonabundában” elnevezésű kompozíciót a búzakorpa, élesztőpehely, hajdina, szezámmag, árpa, wasabipor, tönkölyliszt és szezámolaj tette különlegessé. A kacsamáj szilvazselében finomság a medvehagymahajtás, Hennessy konyak, fűszeres szilvalé és jégcsapretek által vált ellenállhatatlanul kívánatossá, de Patrikék készítettek „vörösborhenger céklával” nevű nyalánkságot is forralt borzseléből, marinált céklakockából, céklapüréből és fenyőmagból. A haltálhoz, a pisztrángtekercshez speciális köretet, almakorongon különleges technikával elkészített karalábéfőzeléket gondolt ki Patrik, zellerrel és vérnaranccsal. A mártásoknál is kitettek magukért: fürjszívvel, shimeji gombával, medvehagymahajtással és petrezselyemolajjal komponálták meg az ízek összhangját.

Fontos tapasztalat

– Az általunk kreált különleges étkek odahaza is elkészíthetők. Még ha esetleg minden igyekezet ellenére nem is lesz versenyszintű az eredmény, de a próbálkozás révén igazi kulináris élmény vár a háziasszonyokra és a családokra – ajánlotta a nem hétköznapi étkeket Patrik az arra fogékonyak számára. – Amit az ilyen versenyeken megalkotunk, látunk és tapasztalunk, az nagyon fontossá válik a hétköznapi munkánkban. Különlegesebb, ízletesebb, még finomabb, és ami a legfontosabb, egészségesebb étkeket kínálhatunk s adhatunk a vendégeknek – szögezte le a fiatalember, aki a nagy világverseny hazai fináléja után hétfőn már a soproni Erhardt étteremben teszi fejére a szakácssüveget.