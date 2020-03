Soproni közgyűlés – Jutalom a sikeres női kosarasoknak

A soproni képviselő-testület legutóbbi közgyűlésén a helyi női kosárlabdacsapat megjutalmazásáról és közterület elnevezéséről is határoztak.

Az e héten tartott soproni közgyűlés tizenegy napirendi pontot tárgyalt. Előterjesztés szólt az 1921-ben alapított, az utóbbi évtizedekben sikert sikerre halmozó női kosárlabdacsapat megjutalmazásának, sporttámogatásának odaítéléséről is. A Raabersport Kft. által működtetett Sopron Basket ugyanis ismét kiemelkedően jó eredményt ért el, a Magyar Kupában állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Ez is bizonyítja, hogy a sportszervezet méltó hírvivője, követe idehaza – és külföldön is – Sopronnak; ezért ötmillió forintos támogatási indítványt bocsátottak a közgyűlés elé. A képviselők elfogadták az erről szóló határozati javaslatot.

Közterület elnevezéséről is döntöttek az ülésen: a Medvehagyma utca és a Szénégető dűlő külterületi részre kért véleményezést a névjavaslatokról a polgármesteri hivatal a Soproni Városszépítő Egyesülettől. A vonatkozó törvényi szabályozás értelmében alapvetően nincs akadálya annak, hogy valaki külterület elnevezését igényelje. Az említett részen pedig egyre sokasodnak a víkendházak, többen is fordultak a városházához ilyen kéréssel. Az egyik elnökségi tag javaslatára végül a Szálvesszős dűlő nevet terjesztette a képviselő-testület elé dr. Józan Tibor, a civil szervezet elnöke. Az indoklásban kifejtették: a Sopron környéki szőlő- és bortermelés hagyománya rendkívül gazdag. Szeretnék, ha a közterületek elnevezésével felidézhetnék a lassan feledésbe merülő fogalmakat, eszközöket, eljárásokat. Az indítványozott és elfogadott „Szálvesszős dűlő” régi speciális soproni művelési módra utal.