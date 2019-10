Sopronbánfalvi bolt: zár vagy sem?

Olvasóink aggódó üzeneteire kértük a választ az illetékesektől.

– Bezár a Coop üzlete Sopronbánfalván, az egész városrészben csak egy apró kis élelmiszerbolt marad! – ezzel a felkiáltással már többen is betelefonáltak a Kisalföld szerkesztőségébe, bővebb tájékoztatást is remélve. Elsősorban arra lettek volna kíváncsiak olvasóink, mi lesz a bánfalviak ellátásával, ha bezár a Coop, illetve mi épül az üzlet helyén. Több vásárló aggódott a dolgozók jövője miatt is.

A vásárlók kérdései már csak azért is indokoltak, mert közel két éve az Ibolya úton is bezárta üzletét a társaság. Ott többszintes társasházat terveztek a helyére, földszintjén üzlettel. Ez egyelőre nem valósult meg.

Olvasóink aggódó üzeneteit mindenesetre továbbítottuk a SOPVID-COOP ’99 Zrt.-nek. „A bolt jelenleg is üzemel és a megszokott rendben várja a vásárlókat! Ez a közeljövőben sem lesz másként! Az esetleges változásokról a vásárlók megfelelő időben tájékoztatást kapnak!” – írták válaszukban.