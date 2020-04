Sopronban is több kirándulóhelyet lezárták – mutatjuk a helyszíneket

A soproni polgármester kéri, hogy a húsvéti korlátozásokat tartsák be a városban.

A húsvéti hosszú hétvégére tekintettel külön jogosítványt kaptak a polgármesterek, a településükön az érvényben lévő kijárási korlátozás mellett további, speciális intézkedéseket vezethetnek be hétfő éjfélig. Farkas Ciprián, Sopron polgármestere csütörtök este összehívta az érintetteket, hogy áttekintsék a helyzetet. Mindenkitől azt kérik: a húsvét ideje alatt is fokozottan ügyeljenek a hatályban lévő veszélyhelyzeti rendszabályok betartására.

– Arra kérem a soproniakat, hogy fogadják el, ez a húsvét más, mint az eddigiek és a készülődés idején is tartsák be a kijárási korlátozást, maradjanak otthon és vigyázzanak egymásra. Legyenek elővigyázatosak azért is, hogy a következő húsvét már valamennyiünk számára felhőtlen legyen – mondta Farkas Ciprián és mindenkinek áldott ünnepeket kívánt.

Fontos tudni ebben a szép, tavaszias időben, hogy a Sopron környéki parkerdőkben a Taeg Zrt. korlátozásokat vezetett be és arra kérik a lakosságot, hogy ezeket a húsvéti hétvégén is tartsák be. A koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében lezárták a kilátókat, a Károly-kilátónál a Meseösvényt, kérik, hogy ne használják az Ojtozi fasornál az erdei tornapálya eszközeit és tilos látogatni a Brennbergi úti autóspihenőt is. Arra is figyelmeztetnek, hogy tűzgyújtási tilalom van érvényben.