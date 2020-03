Sopronban is érezhetőek voltak a zágrábi földrengések

Vasárnap hajnalban két erős, a Richter-skála szerint egy 5,3-as és egy 5-ös magnitúdójú földrengés volt a horvát fővárosban. Nagyjából 10 másodpercig tartott, de így is komoly károkat okozott, egyes házak súlyosan megrongálódtak Zágrábban. Később még három, kisebb, körülbelül 3-as erősségű rengés rázta meg Horvátországot.

Több országot is érintett a földmozgás: Bosznia-Hercegovinát, Horvátországot, Magyarországot, Szlovéniát és Ausztriát.

Soproni lakosok is jelezték, hogy érezhető volt a rengés kora reggel – írja a Sopron Média.

A zágrábi sajtó jelentése szerint a horvát fővárosban mintegy tíz másodpercen keresztül rengett a föld, az emberek az utcákra menekültek, elment az áram, több épület homlokzata is sérült, a zágrábi katedrális 108 méteres egyik tornyának egy része letört, és leesett a kereszt is, károkat okozva a környező épületekben. Vannak sérültek – közölte a zágrábi mentőszolgálat illetékese a Jutarnji List című napilappal, hozzátette azonban, hogy a legtöbben csak könnyebb sérüléseket szenvedtek, egy gyerekre egy épület tetejének része esett rá, de az ő állapota is stabil. Többen a lakásukban rekedtek, Zoran Milanovic államfőt evakuálni kellett. A belügyminisztérium azt kérte az emberektől, hogy menjenek az utcára, viszont igyekezzenek betartani a szükséges távolságot egymástól, hogy az új típusú koronavírus-fertőzéseket megelőzzék.