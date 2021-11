Sopron kiváló eredményeket felmutató egyetemistái a Líceum öregdiákjai

A soproni önkormányzat minden évben kiírja pályázatát a Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíjra. A város támogatását a legjobb eredményeket felmutató öt egyetemista nyerheti el. Tavaly három licista kapta meg Sopron ösztöndíját, idén már négyen.

Ezt ne hagyja ki! Etikai eljárás indulhat Jakab Péter ellen, hat gyerek sorsa a tét

Csigó Ábel, Boa Patrik, Bartokos Botond és Mentes Alexa Dóra – ők Sopron Széchenyi-ösztöndíjasai (ötödik társuk Szőke Péter). A négy kiváló eredményeket felmutató egyetemista a Líceum öregdiákja, hárman osztálytársak is voltak, ketten pedig már másodszor nyerték el a város támogatását.

Mentes Alexa 2017-ben érettségizett, most ötödéves az ELTE osztatlan tanári képzésén matematika és ének-zene szakon, jelenleg fél éves Erasmus-ösztöndíjjal Angliában tanul; közelebbről Brightonban, a Sussexi Egyetemen. Szeretné jól kihasználni az ott töltött időt, minél tökéletesebben elsajátítani a nyelvet és alaposan körülnézni. Jó szívvel gondol vissza a Líceumra, különösen a matek fakultációra, ott döbbentették rá ugyanis, hogy mennyire érdekes és neki való tudomány a matematika. Már másodszor nyerte el a Széchenyi-ösztöndíjat.

Bartokos Botond 2018-ban érettségizett, harmadéves a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zeneszerző szakon. Zenéből szeretek majd megélni, elsősorban zeneszerzésből, de tanítani is fog zeneszerzést és zeneelméletet. Szeretett a Líceumba járni, jól el tudta különíteni a zenei tanulmányait a gimnáziumi oktatástól. „A Líceum megadta nekem azt a széles körű tudást, amire felnőttként szükségem van” – mondta Bartokos Botond.

Boa Patrik 2018-ban érettségizett, jelenleg az ELTE jogi karán negyedéves, de most éppen a híres Leuveni Egyetemen vendéghallgató. Úgy érzi, sokat kapott a Líceumtól. Az ELTE jogi karára az államilag finanszírozott képzésre bekerülni például csak a legmagasabb pontszámokkal lehet. Ehhez olyan pluszok kellettek, mint a latin OKTV-s helyezések. A líceumi latin szakkörök is segítették tehát, de azt is megtapasztalta, hogy ha a diákok tanulni, fejlődni akartak, akkor az iskola megadott ehhez minden segítséget és támogatást.

Csigó Ábel is 2018-ban érettségizett a Líceumban, most az ELTE bölcsészettudományi karán tanul, immár filozófia mesterszakon. Már másodszor nyerte el a Széchenyi-ösztöndíjat. Líceumi éveire visszatekintve úgy látja, az iskola közel maradt a klasszikus gimnáziumi értékekhez. Az ott eltöltött nyolc éve alatt azt tapasztalta, hogy humán beállítottságúként különösen jól tudott érvényesülni. A Líceum olyan szemléletmódot és alapot adott, amire a bölcsészettudományi tanulmányai során is kiválóan tud építeni, a számára fontos tárgyakat is magas színvonalon tanulhatta Sopron legrégibb iskolájában.