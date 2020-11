Sopron egykori polgármesterére, Lackner Kristófra emlékeztek

Sopron városvezetői, születésnapja alkalmából csendes főhajtással emlékeztek Lackner Kristófra, a város egykori polgármesterére. A megemlékezésen Farkas Ciprián polgármester, Simon István és Csiszár Szabolcs alpolgármesterek, csendes főhajtással tisztelegtek az egykori soproni polgármester, városbíró, jogtudós, ötvös és nem utolsó sorban író előtt, majd megkoszorúzták a Csarnok és a Lackner Kristóf utca kereszteződésében álló szobrát.

– Már hagyomány, hogy megkoszorúzzuk Lackner Kristóf szobrát, aki az egyik legkiemelkedőbb polgára és városvezetője volt Sopronnak. A korábbi években ezen a napon köszöntöttük a városi virilistákat, azokat helyi vállalkozásokat és cégeket, amelyek nagyobb mértékű adót fizetnek a városnak. Ezen vállalatok a közteherviselés rendszerén keresztül vesznek részt a közszolgáltatások finanszírozásában – mondta Farkas Ciprián, aki hozzátette, a kialakult pandémiás helyzet miatt idén el kell tekinteniük az ünnepségtől, de gondoskodnak róla, hogy kifejezzék az elismerésüket a soproni cégeknek, de nem a megszokott úton.

Lackner Kristóf 1571. november 19-én született Sopronban. Fontos szerepet töltött be a város életében, pályafutását városbíróként kezdte 1603-ban, majd ezt a tisztséget töltötte be 1608 és 1610 között. 1613-ban választották először polgármesterré. Ezt a hivatalt 1619-ig megszakítás nélkül hatszor nyerte el, majd 1621–1625 között ismét ő töltötte be a tisztséget. A közakarat 1629–1631 között újra a hivatal viselésére kényszerítette, de ekkor már egészségügyi problémákkal küzdött. Lackner Kristóf 32 évi pályafutása alatt 11 éven át volt polgármester, hat évig városbíró és tizenöt évig tanácsos. Ezenkívül többször volt a város országgyűlési követe és csaknem folytonosan tagja azon küldöttségnek, amelyet a város a prágai királyi udvarhoz küldött.