Sokkal több órát járőröznek a mosonmagyaróvári polgárőrök

A járványügyi helyzet óta megsokszorozódott a mosonmagyaróvári polgárőrök feladata is. A harmincegy tagú társaság a határon is segít a rendőröknek, s odafigyelnek a kijárási korlátozás betartására is. Nemrég költözhettek be az új irodájukba.

2012-ben tizennégy taggal indult a Kis-Duna Polgárőr Egyesület. Mára harmincegy önkéntes működik köreikben az ifjú polgárőrökkel együtt. Weisz Péter megbízott elnök szerint most az egyesület tagjai több időt tudnak a közösségi munkára fordítani, mert többük munkahelye leállt. A polgárőri tevékenységre minden eddiginél nagyobb szükség is van.

– Februárban kétszáz, márciusban már ötszáz órát járőröztünk – avat be Weisz Péter, akivel az új irodában találkozunk. Azt nemrég vették birtokba az egykori Kaiser-üzem felújítása után a rendvédelmi szervekkel együtt. Az épületbe költözött a mosoni rendőrőrs és az önkormányzati rendészet is.

– Előtte is jó volt a kapcsolat a rendőrséggel és az önkormányzati rendészet munkatársaival is. Most viszont még rugalmasabbá vált a kapcsolattartás. Számíthatnak ránk, mi is számíthatunk rájuk – magyarázza az egyesületi vezető.

Visszatérve a sokszorozódó feladatokra: az elsők között kezdték el, hogy hangosbemondón figyelmeztetnek az otthon maradásra. A rendőrök munkáját segítik a kezdetek óta a határon. Az utazókat az egészségügyi ellenőrzésre kísérik, ha szükséges, megmutatják, merre tudnak visszafordulni.

Felkérést kaptak a kijárási korlátozás betartatásában is. Weisz Péter szerint ez főként az első napokban jelentett nehézségeket a 65 év fölöttiek, de a fiatalabbak részéről is. A piac környékén, nagyobb élelmiszerüzletek előtt is megfordultak a polgárőrök.

Korábban egyébként főként a hétvégékre korlátozódott a járőrözésük, a szórakozóhelyek környékén szolgáltak. Azok bezárása után erőforrásaikat át tudták csoportosítani. Az esti járőrözésre továbbra is van igény, főként a csendesebb utcákra figyelnek oda, vagy ahol tudják, hogy egyedülálló idősek élnek.

– Mi is kaptunk védőfelszereléseket, viseljük is azokat. A 60 év feletti tagjaink most óvintézkedésként nem teljesítenek szolgálatot a biztonságuk érdekében – emelte ki a mosonmagyaróvári polgárőrök vezetője.

Loe Tamás egyesületi tag is megerősítette, hogy olyanok, akár egy nagy család. Várják még azokat, akik önkéntes munkájukkal erősítenék a csapatot.

– Nekem boldogság, hogyha másokon tudok segíteni, és itt az egyesületben ezt sokszor átélhetem. Természetesen örülünk és megható, ha a járványügyi helyzetben most a frontvonalban dolgozók mellett nekünk is szól a taps – búcsúzott Weisz Péter.