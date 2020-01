Sokan várták már a nyitást

„Már nagyon vártuk a nyitást” – árulta el múlt pénteken több olvasó, aki ellátogatott a Huszár Gál Városi Könyvtár nyílt napjára. A mosonmagyaróvári tékát tavaly júliusban zárták be energetikai korszerűsítés és akadálymentesítés miatt.

Rég láttunk ilyen nyüzsgést a Huszár Gál Városi Könyvtárban. Egymásnak adták a kilincset az olvasók, a sorok között a kisgyermekesektől a nagymamákig sokan válogattak a könyvek között. „Kiéheztek az emberek az olvasásra” – mosolygott Pázsit Marianna, a könyvtár szakmai vezetője az intézmény nyílt napján múlt pénteken. Ekkor adták át a 208 millió forintos beruházást is, amely során energetikai korszerűsítéseket végeztek és akadálymentesítették az épületet.

– Ráfért az épületre az energetikai felújítás – állapította meg Árvay István polgármester, megjegyezve, hogy még vannak feladatok. Egy pályázat keretében ugyanis a burkolatok is megszépülnek és bútorokat cserélnek. Ez nyárra várható. A településvezető arra is kitért, hogy a könyvtár összeolvasztása a Flesch Nonprofit Kft.-vel megalapozott és jó döntés volt, aminek már láthatóak a kölcsönös előnyei.

A megyei közgyűlés elnöke, Németh Zoltán arról beszélt, hogy a megye valamennyi településén történtek pályázatból fejlesztések. Mosonmagyar­óvár kiemelkedően magas fejlesztési forrásokat nyert el, és újabb százmilliók várományosa lehet. Jelen beruházás a megyei klímastratégia céljaihoz is hozzájárul, mert az energia-korszerűsítés által csökkenthető a szén-dioxid-kibocsátás.

Brasch András projektvezető összegezte az elmúlt fél év munkálatait: az energetikai korszerűsítés keretében szigetelték a tetőt, megújult a világítás, cserélték a nyílászárókat, modernebb lett a fűtéstechnika, napelemeket telepítettek. Az akadálymentesítés során egy új mosdót és egy személyfelvonót alakítottak ki. A nyitás napján például már egy kerekesszékes olvasó is feljuthatott az emeletre.

Pázsit Marianna a munkatársai nevében is köszönetet mondott mindazoknak, akik a beruházást segítették.