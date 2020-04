Sokan kérnek segítséget a győri Egyetemi Könyvtártól

A győri Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának munkatársai a veszélyhelyzet idején is segítséget nyújtanak a beadandó és a szakdolgozatok elkészítéséhez, miként az oktatáshoz és a kutatáshoz is. A lehetőséggel sokan élnek.

A járványhelyzet miatt a Széchenyi István Egyetem fizikailag zárva tartó Egyetemi Könyvtárának szolgáltatásait továbbra sem kell nélkülözniük a használóknak. A könyvtárosok innovatív ötletekkel nyújtanak segítséget a hozzájuk forduló egyetemi polgároknak és könyvtárhasználónak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem csökkent az online kérések száma. Tóth Csilla igazgatót kérdeztük, sikerült-e megoldaniuk a nehéz feladatot ebben a különleges helyzetben.

„Fontos számunkra, hogy mindenkinek tudjunk segíteni megtalálni a tanulmányaihoz, az oktatáshoz és a kutatáshoz szükséges dokumentumokat. Az online működő szolgáltatásainkról részletesen a könyvtár honlapján lehet tájékozódni. Közülük az egyik legnépszerűbb az online tájékoztató szolgáltatás (Info-Share). Sokan felismerték, hogy a könyvtárosok most is segítenek a beadandó dolgozatok elkészítésében és a szakdolgozatírásban. Egyre több a konkrét dokumentumok letöltésére és elküldésére vonatkozó kérés, de komplex irodalomkutatási és kutatásmódszertani igényekkel is keresik a kollégákat – fejtette ki. – Naponta mérjük az online térben zajló ügyintézést. Egy hónap alatt közel kétszáz megkeresés érkezett az adott szolgáltatásokhoz kapcsolódó email címekre. Az általános kérdések mellett több komplex kérésre is kielégítő választ tudtak adni kollégáink. Ennek alapján az látszik, hogy a felhasználók továbbra is számítanak a könyvtárosokra.”

Az Egyetemi Könyvtár ugyan zárva tart, de online elérhető.

A veszélyhelyzet kihirdetése óta több kiadó és szolgáltató döntött úgy, hogy átmenetileg ingyenesen elérhetővé teszi termékeit. A könyvtár munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy mely oldalak tartalma válik így távolból is használhatóvá. Ez az információ azonnal megjelenik a honlapon a „Kattanj ránk!” menüpont alatt, és a járvány idejére a „Szolgáltatásaink” pont alatt is. Az egyetemi jegyzeteket online elektronikus formában a szerzőkön keresztül érhetik el a hallgatók. Az Egyetemi Könyvtár munkatársai az oktatókat-kutatókat is segítik eligazodni a 21. század tudományos kommunikációjának világában, elsősorban a Magyar Tudományos Művek Tárán (MTMT) keresztül és a nyílt hozzáférés területén. Bővebb információ erről a kutatás és oktatástámogatás menüpont alatt található.

A könyvtár jelen van a közösségi médiafelületeken is (Facebook, Instagram).