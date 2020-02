Sokaknak sokat segít az egy százalék

A legtöbben gyermekek fejlődésére, gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát. Dr. Horváth Szabolcs, a NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatóságának igazgatója erről és az adóbevallási tervezet automatikus elkészítéséről is beszélt.

A személyi jövedelemadó 1+1%-áról idén is egészen május 20-ig lehet rendelkezni. A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelenthetnek az adóforintok, miközben a felajánlás csak néhány perc figyelmet igényel az adózóktól. Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint a NAV által technikai számmal ellátott, nyilvántartásba vett egyházak és vallási egyesületek vagy a kiemelt költségvetési előirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható.

Dr. Horváth Szabolcs felhívta arra is a figyelmet, fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik a magánszemély befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az szja-bevallás webes felületének kezdőoldalán feltünteti a rendelkezés lehetőségét az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot. A rendelkezőnyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként a „19EGYSZA” lapon. A legegyszerűbb, ha erre is az ügyfélkaput használjuk és a webes kitöltőprogramot. Célszerű ezt a felületet használni, mert kereső funkció is segíti az adózót, hogy kiválassza, melyik civil szervezet számára szeretne felajánlást tenni. Például a keresőbe beírja a „kórház” szót, városként Győrt, és kihozza az összes olyan alapítványt, amely ennek a kritériumnak megfelel.

A munkáltató továbbra is összegyűjtheti a munkavállalói 1+1 százalékos nyilatkozatát, ez azonban nem kötelező a számára. Azt is jó tudni, hogy 2018 óta a bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg másik technikai számos vallási közösséget, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett és a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján bárki megtekintheti, hogy az általa megjelölt kedvezményezett részére hányan és összesen milyen összegben ajánlottak fel 1 százalékot. Aki elektronikus tárhellyel (ügyfélkapuval) rendelkezik, tájékoztatást kap a NAV-tól a felajánlott összeg kiutalásáról.

Az igazgató a személyijövedelemadó-bevallás és befizetés kapcsán elmondta, hogy mindkettő határideje egységesen, valamennyi adózóra vonatkozóan május 20. Saját adóbevallási tervezetét március 15-től bárki megnézheti ügyfélkapus azonosítást követően a NAV eSZJA oldalán (https://eszja.nav.gov.hu). Sokan tévesen az ügyfélkapujuk értesítési tárhelyén keresik azt, de oda csak egy értesítés érkezik a tervezet elkészültéről, ami – hacsak nem helyezik tartós tárba – az érkezést követő 30 nap után törlődik.

Dr. Horváth Szabolcstól megtudtuk, hogy Győr-Moson-Sopron megyében tavaly az adózók 77 százaléka már az elektronikus utat, illetve a tervezet előnyeit választotta. 19 százalék döntött amellett, hogy az ÁNYK programmal számítógépen elkészített szja-bevallását kinyomtatva nyújtja be, 4 százalék pedig papíron készítette el a kimutatást. A tapasztalatok szerint az elektronikus benyújtás aránya évről évre nő.

Bővült a kör 2020-tól a személyi jövedelemadó egyházi 1%-át a bevett egyházak mellett a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, a NAV által technikai számmal ellátott, nyilvántartásba vett egyházak, bejegyzett egyházak és vallási egyesületek is gyűjthetik. Így 2019-hez képest jelentősen bővült ez a kör.