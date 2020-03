Sok magyar indul haza Angliából

Többen hazaindulnak ezekben a napokban az Angliában élő magyarok közül. Ott is tömegesen zárnak be az éttermek, kávézók és péntektől az iskolák is zárva tartanak. A hat év óta Angliában élő soproni Czechner Incével az ottani tapasztalatairól beszélgettünk.

Amikor az első esetek felbukkantak Angliában, az emberek nem igazán vették komolyan a koronavírust. Az elnök múlt hétfői beszéde után, amikor arra kérte a lakosságot, hogy kerüljék az éttermeket, kocsmákat, szórakozóhelyeket, megváltozott a helyzet. Ez először abban nyilvánult meg, hogy megkezdődött a pánikvásárlás. Az emberek a mai napon is hosszú sorokban várnak a boltok nyitására, pedig a kormány szinte minden sajtótájékoztatón felszólítja a lakosságot, hogy ne vásároljanak többet, mint amire szükségük van. Az itteniek elég máshogy állnak a dolgokhoz, mint otthon. Egyelőre nem nagyon foglalkoznak a következményekkel – meséli Czechner Ince, aki egy brightoni teázó üzletvezetője, s most úgy döntött, az elkövetkező heteket itthon, Sopronban tölti. – Azért határoztam úgy, hogy hazajövök, mert jelenleg elég kilátástalannak tűnik a helyzet. Annak érdekében, hogy próbálják lassítani a járványt, az állam drasztikus lépésekhez folyamodott és bezáratta az összes vendéglátóipari egységet. A kint élő magyarokat ez a döntés érintette a legsúlyosabban, valószínűleg az elkövetkező napokban nagyon sokan fogják elhagyni az országot. A kormány, hogy elkerülje a tömeges elbocsátásokat, illetve hogy segítse a vállalkozásokat, két mentőcsomagot hirdetett ki. Az egyik a vállalkozásokat érinti, amik méretük függvényében részesülnek a támogatásból. Főként a kis- és középvállalkozásokat segítik. A másik a dolgozókra vonatkozik, eszerint az állam kifizeti a munkavállalók bérének nyolcvan százalékát. A csomagokat egyelőre három hónapra szabták, a fizetéseket március elsejétől állja az állam – folytatja a soproni fiatalember, majd arról is mesél, hogy a megbetegedések számának növekedésével az egészségügyre ott is hatalmas nyomás nehezedik. Több orvos és nővér panaszkodik a védőeszközök hiányára, nyugdíjazott ápolók segítenek be a legtöbb kórházban. – A mi teázónk addig várt a bezárással, amíg erre utasítást nem kaptunk. Ez pénteken történt meg. A vendégkörünk már amúgy is a töredékére csökkent, de hogy meddig tart a kényszerű szünet, nehéz előre megmondani. Egyelőre egy hónapig tervezek otthon maradni, de lehet, hogy kettő lesz belőle – mondja Ince, aki a kinti albérletét nem mondta fel, mert egy szintén új intézkedés szerint senkit sem lakoltathatnak ki három hónapig, ha fizetésképtelenné válik. Később részletekben kell törlesztenie.