Sofőröket keres a posta a régióban is – Bruttó 370 ezer forintos fizetéssel kezdhet

A Magyar Posta két álláshirdetését szúrta ki a Pénzcentrum: sofőröket keres a vállalat, akár nettó 300 ezres fizetésért. Régiónkban is munkaerőhiány van, várják az embereket – nyolc általánossal is.

A Magyar Posta Magyarország egyik legnagyobb vállalatcsoportja és foglalkoztatója, mintegy 30 ezer munkavállalóval, 2700 szolgáltatóhellyel, 350 mobilpostajárattal, 3000 darabos gépjárműflottával, kiterjedt logisztikai hálózattal rendelkezik. A vállalat karrieroldalán a Helló, vidék! internetes portál legutóbb 335 betöltetlen állást talált: főként kézbesítőket, logisztikai küldeményfeldolgozókat, gépjárművezetőket és postai ügyfélszolgálati ügyintézőket kerestek, de számos postavezetői állás is nyitott volt.

A végzettséget tekintve: 213 általános iskolai papírral betölthető üres álláshely volt néhány hete, 109 álláshoz középfokú végzettség (érettségi, szakképzettség, OKJ) szükséges, valamint 13 betöltendő diplomás álláshelyre kerestek embert. Ami pedig minket érint: Nyugat-Magyarországra összesen 80 főt kerestek, ebből 56 alapfokú, 22 középfokú, 2 pedig felsőfokú végzettséget igénylő pozíció volt.

Egy hirdetési újságban szúrta ki a már említett internetes szakportál a toborzó hirdetéseket: az egyikben kiemelt logisztikai csomagkézbesítőt keresnek, a feladat csomagok kézbesítése 3,5 tonna alatti gépkocsival. Nem várnak el magas végzettséget a jelentkezőktől, 8 általános is elég, ellenben előírják a B kategóriás jogosítványt. Akit felvesznek, bruttó 370 ezer forintos fizetéssel kezdhet a postánál – ez a kedvezmények és egyebek nélkül nettó 245 ezer forint körül van. Erre jönnek még a pótlékok, illetve az „ösztönző”, ezek összegét nem részletezi a hirdetés. És a hatodik hónaptól már jár a cafeteria is, erről sem írják, hogy mennyi. Jóval többet lehet keresni ugyanakkor kiemelt gépjárművezetőként: ők bruttó 450 ezer forintos havi bérrel kezdenek, ami nettóban kedvezmények nélkül körülbelül 300 ezerre jön ki. Plusz a pótlékok szintén, ahogy az első hirdetésnél.

Arról, hogy mekkora a hiány postásokból a nyugat-dunántúli régióban, a Kisalföld szeptember végén is írt: vannak települések, ahol eleve arra biztatják az embereket, hogy menjenek be maguk a postára, s vegyék át a nekik szánt küldeményt. Nincs ugyanis kézbesítő, aki kivinné nekik. A postásszakszervezeti vezető kerek perec kimondta a helyzet okát: főként a fizetések miatt nem vonzó a postáskarrier. A meghirdetett állásokra sokszor nincs is jelentkező, s ha mégis van, magas a fluktuáció, vagyis az elvándorlás: évente nagyjából 20 százalékban határozzák meg a pályát elkezdők, s szinte rögtön elhagyók számát.

A most látott fizetési ajánlatokra ez lehet a magyarázat, s arra is, hogy a postánál az elmúlt három évben miért haladta meg a 40 százalékot a béremelés (2019-ben a dolgozók több mint felénél volt 10 százalékos a bérfejlesztés). Ugyanakkor az is látszik, hogy mindez – főképp a nyugati határszélen – még mindig nem volt elég.