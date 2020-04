Segítséghíd Torontóból: gyűjtést rendeztek a magyarországi és a Kárpát-medencei kórházaknak

A fertőrákosi származású ­Palkovits Valér, a torontói magyar főkonzulátus vezetője és munkatársai éjt nappallá téve fáradoztak a tengerentúlon rekedt honfitársaink hazajuttatásán. Dicséret illeti a kanadai magyar közösségek áldozatvállalását is.

A torontói magyar főkonzult, Palkovits Valért és az általa vezetett főkonzulátus munkáját számos elismerés övezte a közösségi hálón. Az elmúlt hónapban a kint rekedt magyarok hazajutását koordinálták, segítették.

– Rendkívüli időszak volt, amikor honfitársaink sokasága szorult a főkonzulátus csapatmunkájának segítségére, mert a koronavírus miatt a nemzetközi légi közlekedés egyre inkább beszűkült – nyilatkozta a fertőrákosi származású főkonzul a Kisalföldnek. – Folyamatosan tájékoztattuk a konzuli védelemre regisztrált, Kanadában tartózkodó magyarokat a helyzetről. A hazajutás ellehetetlenülésével a magyar kormány mentesítő járatokat szervezett az Észak-Amerikában rekedtek számára. Hazánk és Kanada együttműködése révén kilenc kanadai állampolgárt juttattunk haza mi is az egyik észak-amerikai mentesítő járatunk torontói landolásával. Ugyanez a repülőgép másnap – Miami–Chicago–Toronto útvonalon –, immáron 124 magyar, 10 szlovák és 4 szlovén állampolgárral a fedélzetén indult Kanadából hazánk felé. A torontói megálló során a hosszú útra a gép utasait a kanadai magyar vállalkozók támogatásával 150 adag élelemcsomaggal és kézfertőtlenítővel látta el a főkonzulátus.

– A nemzeti összetartozás érzése Torontóban dicséretes tettekben is megnyilvánult – folytatta a főkonzul. – Példaértékű volt a kint élő magyarok részéről, hogy ingyenes szállást biztosítottak azoknak a honfitársainknak, akik Vancouverből, Calgaryból már napokkal korábban Torontóba érkeztek a mentesítő járatra. E magyarokat a reptéren a főkonzulátus munkatársai várták és szállították szállásukra. A kint élő magyarok és a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége nagylelkű felajánlásából pedig összesen 15 ezer arcmaszkot is haza tudtunk küldeni a mentesítő járattal. A járványhelyzet okán több más nagyszerű kezdeményezés is útjára indult: így a szövetség gyűjtést rendezett a magyarországi és a Kárpát-medencei kórházak támogatására. Egy másik adománygyűjtés során közel 1,6 millió forintot küldhettek a Kárpát-medencei óhazába a tartósan beteg gyermeket nevelő családok részére. Az említettek bizonyítják, hogy a magyar kormány nemzetpolitikája beérett, helyes volt kitekinteni és figyelmet fordítani a nyugati diaszpórában élő nemzettársainkra. A kanadai magyarok, ahogy lehetőség kínálkozott, azonnal viszonozták a figyelmet, segítették az anyaországot. Nagyszerű és felemelő érzés a főkonzulátus munkatársai számára ilyen lelkes közösséggel együtt dolgozni – húzta alá Palkovits Valér torontói főkonzul.