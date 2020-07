Segítség harminc családnak

Május végén harminc, most ismét harminc családot támogattak élelmiszercsomagokkal, példás összefogásban. A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért felhívásához sok jóakaró csatlakozott.

– A járványügyi helyzet óta egyesületünkhöz nagyon sok család fordult segítségért, akik elsősorban élelmiszercsomagot kértek. Ezért adománygyűjtést kezdeményeztünk. Egyrészt egyesületünk számlaszámára vártuk a pénzbeli támogatásokat, továbbá a tagdíjainkból is fordítottunk vásárlásra. A gyűjtéshez több térségbeli önkormányzat és magánszemély is hozzájárult anyagilag. Megszólítottuk a környezetünkben tevékenykedő vállalkozókat, őstermelőket is, akikkel már korábban is többször együttműködtünk. Példás összefogást tapasztaltunk: a megkeresett cégek, magánszemélyek közül valamennyien ingyenesen, ajándékként vagy kedvezményesen adták a finomságokat – tudatta Deé Rita egyesületi elnök.

Az összeállított csomagokat, amelyekbe legalább egy hétre való élelmiszer került, a minap adták át a családoknak a Futura mellett. Sokan könnyek között, hálás szívvel fogadták. Ezúttal elsősorban Mosonmagyaróvár térségéből választottak támogatottakat településvezetők, családsegítők ajánlásával.