Sávelhúzás az M1-esen Győrnél – Hibákat javítanak a Rába hídon

Nagyfelületű burkolatjavítási munkákat végeznek az autópálya Budapest felé vezető oldalán Győrnél május 25-28-ig

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a Rába-híd dilatációjavítási munkálatait, a Budapest felé vezető oldalon pedig több szakaszon burkolatjavítási munkálatokat végez a következő napokban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A munkálatok ideje alatt május 24-e, vasárnap és május 29-e, péntek között az M1-es autópálya több szakaszán kell sávlezárásra és forgalomkorlátozásra számítania a közlekedőknek.

Május 24-én, vasárnap a szakemberek a Rába híd dilatáció cseréjéhez készülnek elő és sávelhúzásos terelést építenek ki a térségben. Május 25-28-ig, hétfőtől csütörtökig nagyfelületű burkolatjavítási munkákat végeznek az autópálya Budapest felé vezető oldalán. Hétfőn a 107-es és a 110-es, míg a további napokon az 105-ös és 110-es kilométerszelvények között is. A munkálatok ideje alatt az érintett szakaszokon lezárják a leállósávot és a külső sávot is, így csak a belső sávban lehet majd közlekedni. A 107-es és a 108-as szelvények között a forgalomkorlátozás hétfő éjszakára is érvényben lesz. Május 29-én, pénteken, szintén a Budapest felé vezető oldalon, a 95-ös és a 96-os szelvények között lesz nagyfelületű burkolatjavítás, a közlekedők ezen a szakaszon is egy sávon haladhatnak majd a munkálatok idején.

Az üzemeltetési munkákon kívül továbbra is tart az M1-es autópálya 71 pályakilométert érintő helyreállítása is, mely jelenleg két szakaszon zajlik Tatabánya és Budapest között.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a forgalomkorlátozással járó útszakaszok környezetében a sebességkorlátozás betartására és fokozott óvatosságra inti a közlekedőket. A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék. A korlátozással járó munkák idejére a közlekedők türelmét és megértését kérik, a felújítási munkákat az ő érdekükben végzik el.