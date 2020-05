Rozália az idei esztendő virága Fertődön

A fertődi Esterházy-kastély Cziráky Margit Rózsakertjének több száz fajta rózsája közül az idei esztendő virága a Rozália lett.

– A nagy népszerűségnek örvendő, s már látogatható rózsakert legkedveltebb fajtái májusban kivirágoztak – tudatta Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont ügyvezető igazgatója.

– A lugasok mentén több száz méteren lehet megcsodálni a Mami fajta vajszínűből rózsaszínbe hajló hatalmas szirmait, miként a Futótűz fajta piros, a Crimson Glori mély bordó és a Rozália fajta narancsszínű virágai is káprázatos látványt nyújtanak. Idén is megtörtént „Az év rózsája” választás, ezt a címet a Rozália fajta viselheti a rózsakert virágai közül. A területet belengő illat az idén telepített, nemesített, folyamatosan virágzó rózsáknak köszönhető. Fontosnak tartottuk, hogy a nyitásra a kastélyparkok útjaival, sétaútjaival együtt megújuljanak a rózsakerti sétányok is – tette hozzá az ügyvezető igazgató.

VI. Esterházy Miklós herceg és felesége, Cziráky Margit grófnő az 1902-ben elindított parkhelyreállítás során alakíttatta ki a rózsakertet. A kertek egy részének terveit az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legismertebb kertésze, Anton Umlauf készítette, a rózsakert 1908-ra készült el. A hercegné rózsakertje a II. világháború és az azt követő sorsfordító idők alatt szinte teljesen tönkrement. Kipusztultak a rózsák, összedőltek a támrendszerek, elvadult minden, csak a pavilon maradt meg „hírmondónak”. Kerttörténeti tudományos dokumentációk alapján állították helyre a rózsakertet 2015-ben. Napjainkban közel nyolcezer rózsatő pompáját élvezhetik a látogatók.