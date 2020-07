Rosszullét a játszótéren: a mosonmagyaróvári Agócs Beni megkapta álmai versenyrollerét

Anya, nem akarok elaludni, mert azt hiszem, álmodtam az egészet – osztotta meg hatalmas örömét édesanyjával Agócs Benjamin, akinek múlt vasárnap a Bimmers Dream Team meglepetéstalálkozóva kedveskedett.

„Anya, nem akarok elaludni, mert azt hiszem, álmodtam az egészet” – osztotta meg hatalmas örömét édesanyjával a mosonmagyaróvári Agócs Benjamin (a felvételen), akinek múlt vasárnap a Bimmers Dream Team egy meglepetéstalálkozóval és több ajándékkal kedveskedett. Köztük egy versenyrollerrel és egy okostelefonnal, mellyel a cukorbeteg fiú vércukorszintje is nyomon követhető. A fiú édesanyja szerint ez fizikailag és lelkileg is nagy segítség, s a mindennapi életét is jelentősen megkönnyíti. Beni a BMW-s csapattal még karácsonykor ismerkedett meg, akkor ugyanis az volt a kívánsága, hogy hadd nézhessen meg egy-két verdát és utazhasson velük pár kört. Akkor 50 autóval fogadták a családot.

Nemrég írtunk arról, hogy a mosonmagyaróvári Agócs Benjamin rosszul lett a játszótéren, és kamasz barátai segítettek neki. A Kisalföld számolt be a történetről elsőként, ami után az országos média is foglalkozott a fiatalok talpraesett cselekedetével, amit már sokan jutalmaztak. Ki apró ajándékokkal, ki élménnyel vagy egy ebédmeghívással. Múlt vasárnap újra együtt lehetett a csapat, ezúttal a Bimmers Dream Team – Csombordi Zoltán szervezésében – találkozóval lepte meg Benit és barátait.

– Tavaly ismertük meg Benit, aki karácsonyra azt kívánta, hadd nézhessen meg egy-két BMW-t és mehessen velünk néhány kört. Akkor ötven autóval fogadtuk Tökölön a családot, egy autóversenyző és a fiú példaképe is köztük volt. Azóta tartjuk a családdal a kapcsolatot. Most, hogy hallottuk, rosszul lett és a barátai segítettek rajta, meglepetéstalálkozót szerveztünk – mondta el Csombordi Zoltán, aki a BMW-s baráti társaság vezetőjeként Debrecenből ezúttal négy autóval és több ajándékkal érkezett Mosonmagyaróvárra.

Mint meséli, meg is viccelték a kamasz fiút: egy régi rollert adtak át neki elsőként, de azt is örömmel fogadta. Aztán átnyújtották álmai versenyrollerét, melyre Beni régóta vágyott. Agócsné Martina, Beni anyukája arról számolt be, hogy a fiú azonnal felpattant rá, bemutatta a már ismert cseleket. Aztán késő estig gyakorolt, alig lehetett ágyba parancsolni. Még a szobájába is magával vitte.

Ugyanakkor nagyon hasznos ajándékot is átvehetett. Olyan telefont, ami applikáción keresztül összehangolható a szenzorral, mely ötpercenként méri a cukorbeteg fiú vércukorszintjét. Az édesanya szerint ez fizikailag és lelkileg is nagy segítség, s mindennapi életét is jelentősen megkönnyíti. Továbbá egy Tropicarium-belépőt is kapott a család a közös élményekért. A soproni BMW-sek pedig anyagi támogatást adtak át Agócséknak. A Bimmers Dream Team a segítő barátokról sem feledkezett meg, akiknek okleveleket és ajándékcsomagokat adtak át.

Az országos BMW-s társaság továbbra is tartja a kapcsolatot Beniékkel. Évente négy-öt gyermeket ajándékoznak meg.