Rod Dreher: Szent Benedek válaszútján – Könyvbemutató az MCC győri képzési központjában

Rod Dreher amerikai író, újságíró, a The American Conservative folyóirat főmunkatársa, hogy a Mathias Corvinus Collegium győri képzési központjában is bemutassa új könyvét.

Július 29-én Győrbe látogatott Rod Dreher amerikai író, újságíró, a The American Conservative folyóirat főmunkatársa, hogy a Mathias Corvinus Collegium győri képzési központjában is bemutassa új könyvét, ami – nemrég jelent meg magyarul is, és – a Szent Benedek válaszútján címet viseli. Rövid időn belül ez volt a harmadik külföldi vendégelőadót is felvonultató esemény a győri MCC-ben. A korábbiakhoz (nyílt nap, sportdiplomáciai beszélgetés) hasonlóan ez is jelentős érdeklődés mellett zajlott. A résztvevők korosztálya széles skálán mozgott: a középiskolás diákoktól az idősebb generációig képviseltették magukat.

A győri központ vezetője, dr. Fekete Dávid beszélgetett a szerzővel, akinek műve – a Szent Benedek válaszútján – hagyományos keresztény nézőpontból bírálja az újkori nyugati kultúrát. Rod Dreher saját kötetéről szólva elmondta, hogy a könyv Nursiai Szent Benedek példáját mutatja fel: a bencés rend alapítója abban a korban élt, amikor a Nyugat-római Birodalom összeomlott, és az volt a fő kérdés, hogy a kereszténység miként éli túl ezt a nehéz, kaotikus időszakot. Ma a keresztényeknek és a konzervatívoknak sok szempontból hasonló helyzettel kell szembenézniük a világban. Dreher szerint napjainkban a társadalom egy része elvesztette az útját, ugyanakkor méltatta Magyarország – és a hozzá hasonló országok – nemzeti hiten és a családon alapuló politikáját. A résztvevők kérdésére válaszolva azt is elmondta viszont, hogy sajnos a hazájában (az USA-ban) élők közül kevesen ismerik ezeknek az országoknak a politikáját.

A könyvbemutató és a közönség kérdései után lehetőség nyílt személyesen beszélgetni az előadóval, illetve dedikáltatni a – helyszínen is megvásárolható – könyvét.

Az Mathias Corvinus Collegium győri központja a közeljövőben is újabb rendezvényekkel várja majd az érdeklődőket.