Riport Mosonmagyaróvár új rendőrkapitányával – Szabó Jenő egykori munkahelyén lett vezető

„Célom egy olyan kapitányság, ahol a kollégák összefogva, egységes csapatként tudnak együttműködni” – osztotta meg elképzelését Szabó Jenő, aki november elsejétől irányítja a Mosonmagyaróvári Rend­őrkapitányságot. A soproni kapitányságvezetői székből érkezett a számára nem ismeretlen terepre.

Ettől a hónaptól új vezető irányítja a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságot. Szabó Jenő a Soproni Rendőrkapitányságot közel egy évtizedig vezette mostani megbízatásáig. Terveiről is kérdeztük és bemutatkozásra kértük.

A határőrségnél kezdte a pályáját

– Édesapám határőrként tevékenykedett, ez határozta meg az én pályaválasztásomat is. Az óvodai és általános iskolai éveimet Jánossomorján töltöttem. Már ekkor tetszett az egyenruha, a rendezettség, ez az életforma. 1995-ig a határőrségnél dolgoztam, akkor jöttem át a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságra, ahol először a közlekedésrendészeten dolgoztam, majd a közrendvédelmi osztályt irányítottam.

2002-ben helyeztek át a megyei rendőrkapitányságra, ahol szintén a közrendvédelmi osztályt vezethettem, 2008-tól pedig a bevetési szolgálatot irányítottam egészen Sopronba való helyezésemig – ismertette eddigi pályáját az ezredes, aki mosonmagyaróvári irodájának falán büszkén őrzi élete előző állomásának ereklyéit: egy festményt a Tűztoronyról és a soproni polgármester elismerő oklevelét. Mert – mint mondja – számára a legfontosabb, hogy a lakosság legyen elégedett a rendőrség munkájával.

Bemutatkozásából is kiolvasható, hogy nem idegen terepre érkezett: ismeri a hozzá tartozó 26 település gondját-baját, s mint vallja, rugalmasan fog reagálni, ahol szükséges, erélyesen fellépni.

Elemzik a számokat

– A sopronihoz hasonlóan a mosonmagyaróvári is egy határszéli rendőrkapitányság, azzal a különbséggel, hogy itt nemcsak Ausztriával, hanem Szlovákiával is van közös határszakasz. Továbbá meghatározó még az M1-es autópálya jelenléte, hatalmas forgalommal, amire a balesetek mellett bűnügyi szempontból is oda kell figyelni. A térségben bűnügyi és baleseti elemző­munkát végzünk, ennek függvényében alakítjuk a szolgálatot.

Ugyan jelentősen csökkent idén a tavalyi évhez képest a sérüléses balesetek száma, azt kell látnunk, hogy még mindig a gyorshajtás a fő baleseti ok. Ezért igenis mérni fogunk továbbra is. A kapitányság szerveit áttekintem, és ha szükséges, az indokolt változtatásokat meghozom. Kiemelt hangsúlyt kell fektetnem a be nem töltött álláshelyek feltöltésére – sorolta Szabó Jenő, megerősítve, hogy szereti hivatását, tele van ambícióval, s célja a minél hatékonyabb munkavégzés, a helyi igényekhez igazodva.

Fontosnak tartja a társszervekkel való együttműködést, és számít a polgárőrök és az önkormányzati rendészet munkájára is.

Többletfeladatok a járványhelyzetben

Mint sok más szférában, a járványügyi helyzet a rendőrségnek is többletfeladatokat jelent. Az ország belső területeiről érkező rendőrök és a készenlétisek segítenek a határellen­őrzésben a kapitányságnak Rajkánál és Jánossomorjánál.

– Az a tapasztalatom, hogy az emberek többsége fegyelmezett a maszkviselés terén. Ha szükséges azonban, szankcio­nálunk és keményen lépünk fel, amire már több esetben volt példa – fűzte hozzá a kapitányságvezető.