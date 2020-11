Riport a kihalt Győrről – Szellemváros este nyolc után – galéria

Győr a kijárási tilalom idején – A Baross úton is csak a szél kergeti a lehullott leveleket.

Mint a kisgyerek, aki éppen ­csínyt készül elkövetni, úgy indultunk neki kis esti sétánknak a Belvárosban. Bár szabályszerűek voltunk, hiszen dolgozni mentünk és a táskánkban is ott lapultak a szükséges igazolások, mégis van valami csintalan izgalom abban, amikor az ember úgy érzi, tilosban jár.

Hamilton nyomdokain

Győr a kijárási tilalom idején élő szellemvárossá változott, ahol röpke két óra alatt több buszt sikerült megszámolnunk, mint embert. Hogy őszinte legyek, még sosem figyeltem fel rá, hogy este nyolc óra után ennyi járat róná a várost, most sem pihennek, szorgosan hordják a semmit. Üresen ásít a Szent István út is, a hosszú, tükör­sima aszfalton fürgén futnak végig a lámpák fényei. Velük csak egy kósza autó kel versenyre, aminek sofőrje az esti révületben talán úgy érzi, ő lehet a következő Lewis Hamilton. És tényleg, a némaságban szinte dübörög az egyértelműen jobb napokat is megélt motor, de a közlekedési lámpa piros kacsintása gyorsan véget vet a száguldó cirkusznak.

Keserédes íz

A Baross úton is csak a szél kergeti a lehullott leveleket, meg azt a tucatnyi biciklis futárt, akik az elemekkel dacolva hol sebesen, hol elcsigázottan gurulnak tova. Most a forgalom és a járókelők hada helyett a rendelések tengere teszi próbára állóképességüket. Az idő is egyre hidegebb. Talán nem is baj, legalább senkit nem csábít esti andalgásra. A kirakatok neonos fényglóriája nemhogy embert, de már éjjeli pillangókat se vonz. A mindig nyüzsgő történelmi főtéren is csak a múlt szellemei suhannak át, a tavalyi színpompás karácsonyi vásár emléke keserédes ízt hagy az ember szájában.

A város ismeretlen arca

A lámpák delejes fényénél olyan zordnak és sivárnak hat ez a nagy, nyílt tér, hogy az ember szinte látni véli a lőcsei fehér asszonyt, ahogy a hóhér elé sétál. A száz meg száz láb dobbanása, a sietősen pöfékelő járművek és a pergő hangú csevegések nélkül azonban felfedi egy másik, ismeretlen arcát is a város. Mintha a hold másik oldalára csöppentünk volna. A Mosoni-Dunát átölelő révfalui híd teste halk, fémes hangon sóhajt bele az éjszakába, a Káptalandomb aljában mintha halvány tömjénillat szállna a hűs esti légben.

Földöntúli hangulat

Nagyot kondul a harang, szinte egészen az ember lelkében szólva, és sokáig vissz­hangzik magányosan a kis sikátoros utcácskák között. Az üres kapualjak mohón nyújtózó árnyai mintha egy régi kísértethistóriába repítenék az embert. Nem tudom, hogy a téli hideg vagy ez a különös, kicsit földöntúli hangulat okozza-e ezt a borzongást, de jó visszaülni az autóba. Ezt is kipróbáltuk. Hosszú évek távlatából majd mi is, nagyapáinkhoz hasonló hevülettel, mesélhetjük az ifjúságnak, mi mindent éltünk meg 2020 novemberének közepén, a Covid-járvány idején.