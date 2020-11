Rendészek költöztek az egykori húsüzembe Mosonmagyaróváron

Háromszázmillió forintos pályázati forrásból és a mosonmagyaróvári önkormányzat 140 millió forintos támogatásával újították fel az egykori Kaiser-telep főépületét, és emeltek egy új sportlétesítményt a területen. Előbbi épületbe rendészeti szervek költözhettek, utóbbit a néptáncosok és a fúvósok mellett a küzdősportot űzők használhatják.

Ünnepélyes keretek között adták át szerdán délután a felújított és átalakított, új funkcióval megtöltött egykori Kaiser-telephelyet, melyet a város az enyészet elől mentett meg, korábban megvásárolva és most rehabilitálva a területet. Amint arról már többször beszámoltunk, az irodaépületben a rendészeti feladatokat összpontosítják. Így itt kapott helyet az önkormányzati rendészet, a Szigetköz Rendőrőrs és a polgárőrség is, s két szolgálati lakást is kialakítottak. A volt húsüzem udvarára pedig egy sportlétesítményt építettek, melynek két nagytermét a Lajta néptáncegyüttesnek és a fúvósoknak, valamint a küzdősportot űző egyesületeknek adták át.

Nemcsak szép, hasznos is

Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke gratulált a beruházáshoz, s kiemelte annak fontosságát, hogy Mosonmagyaróváron egy olyan pusztulásra ítélt épületet sikerült megmenteni ezzel, aminek valódi funkciót is kitaláltak. A hagyományok ápolása, a sportolás mellett lényeges az is, hogy a rendért és biztonságért tevékenykedő szakemberek huszonegyedik századi körülmények között dolgozhassanak. Hozzáfűzte: a megyei területfejlesztési keretből 300 millió forintot biztosítottak a beruházáshoz.

Mérföldkő Moson életében

– Ez a jó néhány éve elhagyott terület a környék szégyenfoltja volt – vette át a szót Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, aki összegezte, hogy az utóbbi években milyen fejlesztések történtek Mosonban. A most átadott beruházás új lökést ad a városrész fejlődésének, építési telkeket alakítanak ki, melyeket értékesítenek. A polgármester arról is beszélt, hogy a már említett 300 milliós pályázati forráshoz 140 milliót tett hozzá a helyi önkormányzat. A rehabilitált területnek új nevet keresnek. Árvay István hozzátette: a befejezetlen, vasbeton konzolokból álló üzemcsarnok átalakításából épült sportlétesítményre is óriási igény mutatkozott a helyi szervezetek részéről.

Kovács Krisztián tervező azt összegezte, hogyan született újjá a három év alatt a romos ingatlan.