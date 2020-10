Rémületes éjszakai kalandok a győri állatkertben

Halloween napján az éjszaka teremtményei várják a látogatókat a győri Xantus János Állatkertben meghosszabbított nyitvatartással, 21 óráig.

Október 31-én ismét nagyra tárulnak a győri állatkert kapui, ahol egyből Scooby Doo és társai várják a borzalmasan jó kalandokra szomjazó látogatókat. A bejáratnál minden érdeklődő térképet és rejtvényt kap a kezébe, hogy annak segítségével járja körbe a rémségek kertjét. Ezek a segédeszközök azt mutatják meg, hogy a kísérteties napon merre érdemes óvatosan kutakodni, hogy a rejtőzködő titokzatos lények nyomára bukkanjanak! Ha pedig mindet megtalálták és megfejtették a rejtvényt, természetesen az édes jutalom sem marad el.

Az izgalmas játékok nem csupán a gyerekeknek, hanem felnőtt kísérőiknek is szólnak. Hiszen a „Legyél te a legügyesebb rémdetektív!” játékban, minden egyes agytekervényre szükség lesz. Halloween napján ugyanis a világ összes varázslénye előbújik rejtekéből, így lehet majd rábukkanni a Yetire vagy épp a Loch Ness-i szörnyre, feltéve, ha valóban léteznek. A legbátrabbak bemerészkedhetnek a Minótaurosz barlangjába, vagy épp kipróbálhatják a TapiZoot, ahol különböző állati dolgokat érinthetnek meg, mint például fogakat, pávatollat vagy épp kígyóbőrt.

A Xantus János Állatkert kedvelt programja a látvány­etetés, amelyen ezen a napon is részt vehetünk. 11 órakor a vidrák, 12 órakor a mókusmajmok, 13 órakor a zsiráf, 14.30-kor az ormányos medve és délután fél 4-kor a csuklyásmajmok etetése kezdődik. Akik pedig nyitásra érkeznek, ők a 10 óra 20 perckor rajtoló tengerimalac-vonatot is megtekinthetik, ami az állatkert egyik kedvenc állandó programja. Estefelé közeledve a legnagyobb ma élő macskaféle, vagyis a tigris látványetetése veszi kezdetét, majd fél órával később, 17 órakor a vadkutyák is megkapják vacsorájukat. Ezen a napon az állatok nem akármilyen étkeket fogyasztanak, sőt, a tálalásuk sem lesz hétköznapi.

Ahogy a nap lemegy, úgy jönnek elő a Lángoló Ördögök, a tűzzsonglőrök, akik 18 órától varázsolják el a kőszínpad elé érkező kíváncsiskodókat. A színpad azonban ezután sem marad üresen, ugyanis az este borzongató dallamai is felcsendülnek. 19 órától Rákász Gergely orgonaművész kizárólag erre az estére készített előadása veszi kezdetét. A zene hangulatát „lidérces lézershow” fényesíti, ami még izgalmasabbá teszi a halloweeni rendezvényt.

A győri állatkert tehát ezúttal is meghökkentően színes játékokkal és programokkal várja a látogatókat, akiknek ajánlott a meleg öltözet, minimum egy darab ceruza, ha sötétedés után érkeznek, akkor egy zseblámpa is. Az állatkert munkatársai arra kérik önöket, hogy mindig nézzenek a lábuk elé!

A Xantus János Állatkert továbbra is kiemelten ügyel a járványügyi előírásokra, ezért a látogatók, a dolgozók és az állatok védelme érdekében meghozták a szükséges intézkedéseket. Kérik a hallo­weeni programokra érkezőket, hogy használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket, mossanak alaposan kezet és tartsák be a szükséges védőtávolságot.