Rekordszámú érettségiző idén ősszel – mutatjuk a legnépszerűbb vizsgatárgyakat

A járvány az érettségizni vágyó diákoknak sem kedvezett. Tavasszal csak azok tehettek vizsgát, akik akkor voltak végzősök. Ennek köszönhetően az őszi, előre hozott érettségin több mint 27 ezren adnak számot tudásukról.

A járványügyi óvintézkedések továbbra is érvényben vannak, az egyetlen különbséget az jelentheti, hogy várhatóan novemberben a szóbeliket is meg lehet tartani.

– A szóbelin szinte mindig javítani szoktak a diákok, ráadásul aki előre hozott érettségire jelentkezik, az többnyire jól felkészült és biztos a tudásában. Ezért nem hiszem, hogy bármi félnivalójuk lenne a diákoknak az őszi érettségitől – mondta el lapunknak Horváth Péter, a Révai Miklós Gimnázium igazgatója. – Továbbra is az idegen nyelvek a legkedveltebbek az előre hozott érettségit választók körében, de idén is többen szeretnének vizsgázni informatikából és földrajzból. Az idegen nyelvek hangsúlyosságát jól mutatja, hogy csak a Révai-iskolában 150-en angol, 50-en német nyelvből tesznek vizsgát most.

Az igazgató azt is elmondta, hogy az idei rekordszámú érettségiző a tavaszi korlátozásoknak köszönhető, hiszen azok, akik akkor szerettek volna előre hozott érettségit tenni, azok most ősszel pótolják ezt. Megtudtuk, hogy csak nagyon kevesen halasztották el a vizsgákat tavasszal, és itt is többségében olyan diákokról beszélhetünk, akik szakképzésben tanulnak. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból tehettek vizsgát azok, akik javítani szerettek volna korábbi eredményeiken, földrajzból pedig az előre hozott érettségizők adhattak számot a tudásukról.

– Az első részben megkaptuk Romániát, ami váratlanul ért, de a többi feladat olyan volt, mint amire készültem – mesélte Katinka a földrajzérettségije után. – Már tavasszal meg akartam csinálni az angollal együtt, de akkor sajnos nem volt lehetőségem. Angolból úgy terveztem, hogy tavasszal középszintűt csinálok és ősszel megpróbálkozom az emelt érettségivel, de most lehet, hogy inkább maradok a középszintnél.