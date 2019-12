Régóta húzódó parkolási probléma oldódott meg nemrégiben Veszkényben

28 térköves parkolóhelyet alakítottak ki a temetőnél. A beruházást saját forrásból, bruttó 17 millió forintból kivitelezte az önkormányzat.

Régóta tervezett fejlesztés valósult meg nemrégiben Veszkényben. Huszonnyolc parkolóhelyet alakított ki az önkormányzat a temető szomszédságában.

– A tervek öt-hat évvel ezelőtt, még az előző képviselő-testület ideje alatt készültek el. Idén már pénzt is tudtunk a feladathoz rendelni, illetve a fontossági sorrend tekintetében is most érkeztünk el a parkolóépítéshez – kezdte Németh Árpád, Veszkény polgármestere, aki a beruházás hátteréről beszélt. – A temetések alkalmával rendkívül rossz volt itt a parkolási helyzet. Az út mentén álló autók nehezítették a közlekedést. Ezzel ez a probléma is elhárult. Huszonnyolc, merőleges parkolót építettünk. Hét ház előtt húzódik, mintegy százharminc méter hosszan. Lefedtük az út menti árkokat, rendeztük a vízelvezetést és térköveztük a területet.

A parkolókialakítással kapcsolatban a polgármester elmondta: saját forrásból, bruttó 17 millió forintból kivitelezték.

– A ravatalozó épülete már korábban megújult, térköves út vezet a temetőbe és a kerítés is rendezett – sorolta a község vezetője, majd kitért a jövőbeni tervekre.

– Több fa elöregedett, megbetegedett. Az utóbbi években voltak kivágások, az eltávolított fák pótlása természetesen szerepel a terveink között. Az urnasírhelyek bővítése is lassan időszerűvé válik – mondta Németh Árpád.

Az időszerű munkákról a polgármester elmondta: – A temető előtt található egy több mint hetvenéves tölgyfánk. Ezt még az 1848-as forradalom és szabadságharc 100. évfordulója alkalmából ültették. A gondozása, gallyazása folyamatosan ad feladatot. Vigyázunk rá, szeretnénk, ha továbbra is a falunk éke maradna.