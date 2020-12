Régi álom a sportcsarnok építése Csornán

A csornaiak régi álma valósulhat meg a Kocsis István Sporttelepre tervezett sportcsarnok építésével, a kormány ugyanis az előkészítő munkákra 212 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott a városnak. Nemcsak klasszikus csarnokként működne a létesítmény, egyfajta közösségi helyszínnek is szánják az épületet.

Csornán évtizedek óta visszatérő téma egy városi sportcsarnok építésének kérdése. Az igény nagy rá, hiszen a település nem rendelkezik szabványméretű, komoly sportversenyek megrendezéséhez szükséges létesítménnyel.

212 millió az előkészítő munkákra

Úgy néz ki, megoldódik a helyzet. Az önkormányzat állami segítséget kap a beruházáshoz: Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, kormánybiztos bejelentette: a kormány az előkészítő munkákra 212 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott Csornának.

Régi álom válhat valóra

– A csornaiak régi álma valósulhat meg, ami egy komoly, milliárdos nagyságrendű beruházás. Az önkormányzat kijelölte már a helyszínt is a Kocsis István Sporttelep területén, a betonos kézilabdapálya és sportbüfé helyén épülhet majd a sportcsarnok. A 212 millió forintot az előkészítésre, tervezésre fordíthatja a város, és aki a helyszínt ismeri, tudja, hogy az építkezést bontás is megelőzi. Amint ezek a folyamatok lezárulnak és a szükséges közbeszerzési eljárásokat is lebonyolította az önkormányzat, kérjük majd a kormányzatot, hogy lehetőség szerint százszázalékos mértékben támogassa a sportcsarnok megépítését is – fogalmazott Gyopáros Alpár.

Elkezdődhet a tervezés

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin, Csorna polgármestere hozzátette: az önkormányzat támogatói okirattal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy el lehet kezde-

ni a tervezéseket és a fejlesztést közvetlenül megelőző munkákat. „Határozott elképzeléseink vannak, bízom benne, hogy a beruházás ezen fázisa nem vesz el sok időt. Amint ezzel végeztünk és a szükséges eljárásokat is lefolytattuk, el lehet kezdeni a tényleges kivitelezést, a sportcsarnok építését” – fejtette ki a polgármester.

Több mint sportcsarnok

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin megjegyezte: elképzeléseik szerint nemcsak klasszikus sportcsarnokként működne a létesítmény, hanem egyfajta közösségi helyszínt is szeretnének kialakítani, amely rendezvényeknek, szabadidős tevékenységeknek is helyt adhatna. Tehát a legkisebbektől a legidősebb korosztályig mindenki ki tudja majd használni a multifunkciós sportcsarnok adta lehetőségeket.