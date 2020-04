Rangos elismerést kaptak megyei pedagógusok + portréfilmek

Mester-M Díjat vehetett át Gyimes Nikolett cselgáncs edző (Győr) és Török Lóránd testnevelés tanár (Pannonhalma). Zátonyi Szilárd biológiatanár (Győr) munkásságát oklevéllel ismerték el.

A MOL Mester-M Díját idén is tíz kiemelkedő munkát végző tanár és utánpótlásedző kapta meg. Az erkölcsi elismerés mellett a díj fejenként egymillió forintos juttatással is jár. A koronavírus-járvány miatt a díjátadó ünnepségre nem kerülhetett sor, a MOL Alapítvány virtuális találkozót tartott a díjazottakkal, akik a díjakat postán kapják meg.

A Mester-M Díj azoknak az áldozatkész tanároknak, edzőknek a munkáját ismeri el, akik ösztönzik a tehetséges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén, ezzel egy időben szakmailag, emberileg is tanítványaik példaképei. A pedagógusokat általában saját, korábbi diákjaik és tanítványaik jelölik a díjra, majd a legérdemesebb jelöltek közül a MOL Alapítvány kuratóriuma összesen tíz személyt díjaz. Idén a kuratórium közel 400 jelölt közül választotta ki azt a négy természettudományos oktatót, három művésztanárt, valamint három edzőt, akik megkapták az elismerést.

A Mester-M Díj 2019. évi nyertesei természettudományos területen Erdősné dr. Németh Ágnes, informatika- és matematikatanár (Nagykanizsa), Hóbor Sándor, fizikatanár (Eger), Karasz Gyöngyi, kémiatanár (Gödöllő), Dr. Koncz Gábor, biológaitanár (Kisvárda). Művészeti területen a díjat Dr. Csillag Józsefné Demel Eszter, karnagy (Veszprém), Nagy László, rajz és vizuális művészet- és művészettörténet tanár (Szeged), Radics Miroslav Péter, klarinét művész-tanár (Pécs) vehették át. Utánpótlásedzők között Eperjesi László, atlétika edző (Békéscsaba), Gyimes Nikolett, cselgáncs edző (Győr), Török Lóránd, testnevelés tanár (Pannonhalma) lettek a 2019. évi Mester-M díjazottak.

Gyimes Nikolett, cselgáncs edző (Győr):

„Nagyon kell tisztelni a versenyzőinket, hiszen mi nem lennénk sehol nélkülük.”

1997 óta szakedzőként irányítja a Széchenyi István Egyetem Judo Szakosztályát, 2001 óta az egyetem testnevelő tanára. Kezdetektől tart judo szakköröket, edzéseket 5-65 éves korig. Szigorú és követel, elvárja a jó szereplést az iskolában és az edzéseken is, tanítványait az életre neveli. De mindent meg is tesz azért, hogy megfelelő körülmények között sportolhassanak. Tanítványai követendő példaként tekintenek rá. Maga is Masters világ- és Európa Bajnok. Legismertebb tanítványa Sipőcz Richárd, Európa Bajnok, felnőtt Grand Prix és Junior Világ Bajnoki bronzérmes.

Török Lóránd, testnevelés tanár (Pannonhalma):

„Érezze a gyerek, hogy fontos nekem!”

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium testnevelés tanára, mezei futás és atlétika edzője. Korábban maga is atletizált. Edzései és testnevelésórái különlegesek, diákjaival életre szólóan szeretteti meg a sportot. Tanítványai számos bajnoki címet, dobogós helyezést értek el a diáksport versenyeken, diákolimpiákon. A bentlakásos kollégium nevelőjeként a teljes életét, a személyiségét adja bele a munkába. Kifejezetten férfias erényekre nevel: teljes erőbedobásra, következetességre, kitartó munkára, rendszerességre, felelősségvállalásra. Diákjai nagyon tisztelik.

A MOL Alapítvány a 2019. évi jelöltek közül első ízben oklevéllel ismerte el azok pedagógiai munkásságát, akiknek a neve az értékelés során az ún. short listre, a szűkített listára felkerült a későbbi díjazottak nevei mellett. Ők az alábbi természettudományos szaktanárok, művésztanárok és utánpótlás edzők voltak:

Zátonyi Szilárd, biológiatanár (Győr), Bakk János, fizikatanár (Kecskemét); Beliczay Krisztián, kosárlabda edző (Budapest); Benedek Krisztina Mária, népi ének- és néptánctanár (Gödöllő); Bikfalvy Ádámné, magánénektanár (Budapest); Bodnár Sándor, oboa- és klarinéttanár (Zalaszentgrót); Dávid László, vívó edző (Debrecen); Dlusztus Péter, matematikatanár (Pécs); Dr. Jánossyné Dr. Solt Anna Mária, biológiatanár (Budapest); dr. Siposs András, fizikatanár (Budapest); Fodor Ágnes, úszó edző (Tiszaújváros); Koncz Károly, fizikatanár (Pécs); Linzenbold Gábor, klarinét- és szaxofontanár (Debrecen); Miroslav Bajin, vízilabda edző (Debrecen); Nagy István, kémiatanár (Bonyhád); Nánay Mihály, történelemtanár (Budapest); Pótáné Márton Mária, matematikatanár (Eger); Szokolai Tibor, fizikatanár (Budapest); Szucsák László, sportlövő edző (Budapest); Szurmik Zoltán, magyar nyelv, irodalom- és drámatanár (Budapest); Tánczos Krisztina, magyar nyelv, irodalom- és drámatanár (Dunaújváros); Tutrai Tamás, gyorskorcsolya edző (Szeged); Varga István, csellótanár (Budapest); Varga István, fizikatanár (Ajak).

„A MOL mindig is megbecsülte a pedagógusokat, ezt fejezi ki a 2007 óta átadott Mester-M díjunk és számos egyéb tehetséggondozó kezdeményezésünk. Bár nekünk is fájdalom, hogy az ünnepélyes díjátadó idén elmaradt, de annál fontosabbnak tartottuk, hogy maga az elismerés semmiképpen ne maradjon el. Ezzel is szeretnénk kifejezni köszönetünket minden tanárnak, edzőnek, pedagógusnak, aki a jövő generációját neveli és – még a jelen vészhelyezetben is – helytáll annak érdekében, hogy a járvány befejezését követően mindenki újult erővel és a lehető legkisebb lemaradással tudja folytatni a munkát” – mondta Szollár Domokos, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója, a MOL Alapítvány kurátora.