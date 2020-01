Rakonczay Gábor a jövő szezonban indul újra az Atlanti-óceán átevezésére

Tíz hónap múlva újra nekivág az Atlanti-óceán átevezésének egy speciális szörfdeszkával Rakonczay Gábor. A megsérült SUP-ot a Kanári-szigeteken építik át.

„Megvan a döntés. A biztonság érdekében nem ennek a szezonnak a végén, hanem tíz hónap múlva, a következő szezon elején indulok az átevezésre” – tudatta Rakonczay Gábor. Mint arról beszámoltunk, a kétszeres Guinness-világrekorder extrém sportoló egy saját tervezésű és építésű, álló evezéssel meghajtott szörfdeszkával indult a hetedik óceánátkelésére, ám a SUP megsérült az Atlanti-óceánon, Gábor pedig visszafordult a Kanári-szigetek irányába.

„A sérült rész nem okozott bajt sem az alsó héjában és nincs jelentős kár a belső merevítő válaszfalakban se. Ennek ellenére teljesen átépítjük a keel befogási részét, arra a konstrukcióra, amivel az eddigi óceáni evezősöket építettem az elmúlt tizennégy évben. Kettős érzés van bennem, egyrészt egy erős hála, hogy mennyire jól sikerült megoldani a helyzetet, mennyi emberi támogatást kapok a barátoktól, a helyi magyaroktól és a szponzoraimtól. Másrészt pontosan tudom, hogy én hibáztam, amiért mindenkitől elnézést kérek. Hiszen teljesen mindegy, mitől sérült meg a keel, mert én építettem, így én hibáztam. Tanultam belőle, most még eltökéltebben és fókuszálva folytatom a projektet, ami csakis egy nagy magyar sikerrel fejeződhet be” – nyilatkozta Gábor. Az Old Benoni névre hallgató SUP-ot helyi magyarok segítségével szállásolták el és a Kanári-szigeteken lesz az átépítés is.