Rajthoz állt az Audi RS Q3 és az RS Q3 Sportback Győrben – fotók

Két rendkívül sportos Q-modellváltozat egészíti ki a győri termékpalettát.

Mint egy versenysorozatban: az Audi Hungariánál rajthoz álltak az Audi RS Q3 és RS Q3 Sportback modellek. Mindkét kompakt sportautó egyesíti a kimagasló teljesítményt, a sportos megjelenést és a maximális hétköznapi használhatóságot, legendás győri öthengeres motorjuk pedig gondoskodik az egyedi hangzásról és vezetési élményről.

„A megújult Audi RS Q3 egy lenyűgöző, az Audi RS Q3 Sportback pedig egy teljesen új, magával ragadó modell az Audi termékkínálatában“ – mondta Les Zoltán, az Audi Hungaria járműgyártásért felelős igazgatósági tagja. „Győrben immár 5 alapmodellt gyártunk 12 különböző variációban. Ez a komplexitás magas fokú precizitást, rugalmasságot és a legmagasabb szintű szaktudást követeli meg munkatársainktól. Büszke vagyok a csapatunkra, hogy két újabb modellvariáns gyártásfelfutását vitték sikerre.“

Az Audi RS Q3 és RS Q3 Sportback egyet jelent a kimagasló erővel és teljesítménnyel. Ez tükröződik a modellek formatervében is: a keret nélküli Singleframe hűtőráccsal a kompakt SUV még határozottabb megjelenésű. A feketén csillogó, háromdimenziós méhsejtstruktúrájú hűtőrács mélyebben, közvetlenül az RS nagyméretű oldalsó légbeömlőket is tartalmazó lökhárítóján helyezkedik el. A lökhárító markáns, bumerángalakú pengeelemeit kizárólag az RS Q3 dizájnjához tervezték. Az RS génjei visszaköszönnek a Singleframe hűtőrács feletti lapos réseiben is.

Az Audi Q3 családján belül az RS Q3 és az RS Q3 Sportback testesíti meg a sportosság csúcsát. A kompakt modellek nagyon meggyőzőek: öt henger, 294 kW (400 LE) teljesítmény, 480 Nm forgatónyomaték, quattro összkerékhajtás. Öthengeres erőforrásuk igazi modern klasszikus. Az Audi Hungariánál gyártott 2,5 literes TFSI motor az elmúlt évben sorozatban kilencedszer nyerte el a neves „Az Év Nemzetközi Motorja” díjat.

A többszörösen kitüntetett öthengeres motor ugyanabból a 2 480 cm3 lökettérfogatból több mint 17 százalékkal nagyobb teljesítményt képes kihozni. A maximális forgatónyomaték a rendkívül széles – percenként 1 950-től 5 850 fordulatig terjedő – fordulatszám-tartományban rendelkezésre áll. Az RS Q3 és RS Q3 Sportback mindössze 4,5 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 km/órás sebességre. A maximális sebességük 250 km/órára szabályozott, illetve kérésre 280 km/órára.

1-2-4-5-3 – a szomszédos és az egymástól távol lévő hengerek felváltva lépnek működésbe. A különleges gyújtási sorrend és a hengerek páratlan száma egészen sajátos ritmust és egyedülálló motorhangot eredményez. A kétosztatú RS kipufogórendszer tovább erősíti az öthengeres motor karakteres hangját.

Az Audi RS Q3 és Q3 Sportback a 2019-es év végétől lesz elérhető az európai kereskedésekben.