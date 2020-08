Raffai Balázs az új igazgató a soproni Hunyadi-iskola élén

Új igazgató kerül a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola élére augusztus 15-től. Raffai Balázs nehezen mondott igent a felkérésre, úgy véli, ő csak eszköz az Úristen kezében.

A harminckilenc éves Raffai Balázs Kalocsán született. Kiskorában költöztek Sopronkövesdre, édesapja agrármérnök, édesanyja tanítónő.

– Édesanyám elhivatottsága, pedagógiai szemlélete példaértékű volt számomra. Gyerekkoromban tanár akartam lenni, otthon gyakran játszottam iskolásdit, tanítósdit – emlékszik vissza a leendő igazgató. Elmeséli, hívő családból származik, ezért az általános iskola után kézenfekvő volt, hogy evangélikusként a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnáziumban (Líceum) tanul tovább.

– Sokat köszönhetek Alpár Geyza evangélikus lelkésznek, aki hittantanárom és pótnagyapám is volt egyben. Istennel való kapcsolatomat, útkeresésemet nagyban meghatározták az órái és a vele való beszélgetések. Olyan szemléletet adott át, ami a világ – vallási értelemben is vett – sokszínűségére való rácsodálkozást és ennek elfogadását eredményezte – mondja. Hozzáteszi, a líceumi közeget annak idején is az ökumenizmus jellemezte, ez a nyitottság számára a mai napig természetes.

– Mindenki ismerje meg a saját felekezetének tanítását, abban mélyüljön el, és ne mossuk össze a különböző nézeteket. A lényeges kérdésekben azonban egyet kell értenünk, hiszen keresztényként így tudunk a világ felé hitelesek lenni – emeli ki Raffai Balázs.

A Líceum után a természet szeretete és a fával mint anyaggal való foglalkozás határozta meg az érdeklődését, ez vitte a soproni egyetem faipari mérnöki szakára. Részt vett a mérnök-tanári képzésen, ami plusz államvizsgával tanári diplomát adott. A gyakorlóórákat a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában tartotta és – elmondása szerint – már az első órán rájött, hogy semmi mást nem akar csinálni, mint tanítani.

Főállású tanárként a Rothban kezdte, a Berzsenyiben evangélikus hittant, később kémiát tanított, miután az oktatásukhoz szükséges képzéseket elvégezte. Azt is elmondja, a fával munkálkodás és tervezés hobbiként a mai napig jelen van az életében, fúr, farag, barkácsol, játékokat készít a gyerekeinek. Egy lány és három fiú édesapja, felesége óvónő és református hitoktató. Átszellemülten mesél a BibLab néven tartott előadásairól, amelyek során bibliai történeteket szemléltetett kémiai kísérletekkel.

– Eddig volt egyfajta kifutása az életemnek, ami a BibLab elő­adásaiban kicsúcsosodott, most újabb szakasz következik. Évekig morzsolgattam magamban az evangélikus egyházközség felkérését, és nagyon nehezen döntöttem el, hogy elfogadom a Hunyadi igazgatói tisztét. Egy lendülettel futó szekeret kell tovább irányítanom és ez óriási felelősséggel jár. Azt szeretném, hogy evangélikus szellemiségben, ökumenikus nyitottsággal működtessük továbbra is az intézményt, a krisztusi szeretet és elfogadás jegyében – hangsúlyozza a volt líceumi tanár.

Jövőbeli terve, hogy az intézményt új tantermekkel bővítse és az iskolában igénybe vehető sportolási lehetőségeket további tömegsportokkal, mozgásformákkal, például társas- és néptánccal gazdagítsa.

Úgy véli, a Hunyadiban minden adott ahhoz, hogy valami új kezdődjön el: – Eszköz vagyok az Úristen kezében, ő hívott az intézménybe. Alázattal elfogadom, hogy bármennyire is szeretem a tanítást, most más feladatot kaptam. A Hunyadi képzett munkatársakkal, kiváló anyagi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik. Folyamatosan bölcsességet kérek az Úrtól, hogy útmutatása alapján vezethessem az iskolát – fogalmaz a leendő igazgató.