Rábapatonán zajlik az élet – Fejlődnek az utak, a helyi iskola és a sportra is figyelnek a helyiek

Molnár-Nagy Béla polgármester körbevezetett minket a faluban, és elmondta, mi minden változott az elmúlt években és hogy munkájuknak köszönhetően egyre többen ismerik fel a település nagyszerű lehetőségeit.

Több fejlesztést is véghez vittek Rábapatonán az elmúlt években. A Magyar Falu Programnak és az állam támogatásának köszönhetően készül a falu egészségháza, valamint rendbe tették a vízelvezető rendszer egy részét, útszakaszokat és járdákat újítottak fel, de a legnagyobb elismerés, hogy a falu lakossága egyre csak nő, és egyre több fiatal ismeri fel a csendes, nyugodt környezet fontosságát. Molnár-Nagy Béla polgármester örömmel beszélt az elkészült és a tervben lévő munkálatokról is.

Egy zöldebb falu

Az elmúlt években 747 millió forintnak megfelelő fejlesztést végeztek el a községben, melyből bőven jutott az intézmények, utak építésére, valamint jelentős beruházások zajlottak a környezetvédelem jegyében is.

– Elvégeztük a Katica Óvoda fűtés-korszerűsítését új, energiatakarékos kazánok üzembe helyezésével, valamint az épület homlokzati hőszigetelését önerős beruházásként, több mint 13 millió forintból. 2020-ban elkészítettük településünk klímastratégiáját közel 7,6 millió forint értékben, valamint napelemes rendszerrel láttuk el a Rábapatonai IKSZT, a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Drexler Anna Egészségház épületeit.

Az önkormányzat emellett gondolt arra is, hogy elvégezzék a régóta esedékes csapadékvíz-elvezetési rendszer egy részének felújítását, amely a 2021-es év első felében fejeződött be. Ennek köszönhetően a Kossuth, Széchenyi és Zrínyi utcák, valamint a Szentháromság tér csapadékvíz-elvezető és szikkasztórendszere épült meg, érintve a Rákóczi és Győri utcákat. A beruházásra a TOP-programon belül eredetileg 54,5 millió forint támogatást kapott az önkormányzat, melyet később a kormány közel 59 millió forint támogatással kiegészített, így összességében a beruházást 113,5 millióból tudták megvalósítani.

Egészség minden tekintetben

A falu egyik legnagyobb beruházása az orvosi és fogorvosi rendelőt és védőnői szolgálatot magába foglaló egészségház felújítása lesz, amelynek munkálatai jelenleg is tartanak. A Magyar Falu Programnak köszönhetően összesen 50 millió forintból nemcsak hogy felújítják az egészségházat, hanem új bútorokat is beszereznek.

Az egészségmegőrzés fontos része a sport, melyre az ott lakók nagy figyelmet fordítanak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy önkormányzati támogatással és közösségi összefogással elkészítették a labdarúgópályánál található új sportöltözőt, melyre közel 25 millió forintnak megfelelő összeget költöttek, valamint – a legkisebbekre gondolva – egy műfüves grundpályát adtak át az iskola udvarán.

– Az MLSZ taoprogramja több ponton is segítette a település fejlődését. Ebből épült meg a sportpálya és az új öltözők is. Az utóbbiban azonban nagy szerepe volt a közösségnek is, hiszen számos itt lakó segített a kivitelezésben, így ez az ő érdemük is. Jó látni, hogy egy modern, technikailag is elfogadható intézményben fogadhatjuk a hozzánk érkező játékosokat és szurkolókat.

A tél a tervezés ideje

– Rengeteg elképzelésünk van, hogy mivel tehetnénk jobbá az itt lakók életét – emelte ki a polgármester. – Ahogy mondani szoktam, a tél a tervezés, az előkészítés időszaka, így most, hogy jönnek a hidegebb hónapok, már előre gondolkodunk azon, mi az, amit meg tudunk valósítani. Polgárőri járőrözéseim során is legalább egy A4-es oldalnyi megfigyeléssel térek vissza. Mindig találok valamit, amit jobbá tehetünk, szóval ötletből nincs hiány.

A polgármester elmondta, egyre többen költöznek Rábapatonára, főként fiatalok. Nemrég 65 telket mértek ki a település labdarúgópályája mellett, így a lakosságszám is közel kétszáz fővel növekedni fog. Jelenleg is zajlik ott az építkezés, közel 13 házban pedig már bent is laknak az új tulajdonosok.

– Számomra nagy öröm, hogy helyi fiatalok, akik itt laktak a szüleikkel, döntenek úgy, hogy nem költöznek be a városba, hanem Rábapatonán kezdik el a saját életüket. Szeretnének itt maradni, és egyre többen költöznek is vissza. Ha egy fiatalnak közel vannak a szülei, akik esetleg segíteni, támogatni tudják őket, az óriási dolog, a gyerek és a munka mellett jól jön az extra támogatás.