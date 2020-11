Pótolták a kivágott fákat a Stadion Üzletház előtt Sopronban – fotók

Tíz díszfát ültettek el a Stadion Üzletház előtti zöld területen tegnap délután a Tanulmányi Erdőgazdaság és a Soproni Városszépítő Egyesület szervezésében.

Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője elmondta, az ötlettel a legnagyobb közösségi hálón az üzletház bolttulajdonosai, köztük Németh Imréné keresték meg. A bevásárlóközpont előtti zöld területet korábban is díszítették fák, viszont elöregedtek, ezért ki kellett vágni azokat.

Dr. Józan Tiborral, a Soproni Városszépítő Egyesület elnökével és Magas Ádámmal, a kerület önkormányzati képviselőjével való egyeztetés után keresték meg a Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatóját, aki örömmel ajánlotta fel a csemeték beszerzését és azok elültetését.

Németh Imréné elmondta, az üzlettulajdonosok nagy örömmel vették, hogy ismét fák díszítik majd a környezetet. Magas Ádám megköszönte az ötletet és a felajánlást, valamint kifejezte reményét, hogy a városban több hasonló kezdeményezés lesz a közeljövőben.

– A hagyományos erdőgazdálkodás mellett a közjóléti szolgáltatásokban és a rekreáció terén is vannak feladataink. A most elültetett fák ilyen célt szolgálnak, hiszen zajszűrő és pormegkötő tulajdonságuk révén élhetőbbé teszik környezetünket – magyarázta Ábrahám István vezérigazgató, aki azt is elmondta, oszlopos ámbrafákat ültettek most el. Nagyjából tíz méteres magasságot fognak elérni, a levélhullás előtt pedig szép, kárminvörössé válik az őszi lombozatuk.