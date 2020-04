Plexi arcvédők ajándékba: a jánossomorjai cégnél új munkavállalókat is alkalmaztak a feladatra

Plexi arcvédők gyártását kezdték meg egy jánossomorjai fröccsöntéssel foglalkozó cégnél. A vállalkozás eredetileg háztartási termékek gyártásával és kereskedelmével foglalkozik, de az építő- és autóipar számára is gyártanak eszközöket. Kempf Ákos, a Miraplast cégvezetője szerint egyelőre ezen a téren nem csökkent a termelés, de a közeljövőben várható visszaesés. Éppen ezért is fontos, továbbá látva a hatalmas igényt, plexi arcvédők gyártásával egészítették ki tevékenységüket.

– Az osztrák partnerünkön keresztül Ausztriának már gyártottunk huszonötezer arcvédőt, melyet egészségügyi dolgozók, de a kereskedelemben, építőiparban tevékenykedők is használnak. Naponta három-ötezret tudunk összeállítani a jánossomorjai üzemünkben, az alapanyag – mely sajnos hiánytermék – Ausztriából érkezik. Az arcvédőt két minőségben, a PET-pajzs mellett PVC-ből is készítünk, melynek előállítása olcsóbb. Mindkettő előnye, hogy egész nap hordható, fertőtleníthető – emelte ki az ügyvezető.

Kempf Ákos arról is beszélt, hogy korábban – sok környékbeli vállalkozáshoz hasonlóan – hiába hirdettek új álláshelyeket. Most ez lassan változni látszik, hiszen szinte azonnal tudtak öt új munkatársat alkalmazni az új feladatra, hiszen többen elveszítették előző munkahelyüket. Ezúton is szeretné megköszönni saját dolgozóinak, illetve természetesen kiterjesztve az egészségügyben és a gazdaság egyéb területein helytálló és az iskolabezárások miatt többszörösen leterhelt nők utóbbi hetekben tett erőfeszítéseit.

Az ügyvezető kiemelte: már eddig is közel háromszáz védőmaszkot ajánlottak fel, értékben, nagyságrendben a milliós összeget meghaladva többek között a mosonmagyaróvári Karolina Kórháznak és a mentőszolgálatnak, de a Soproni utcai idősek otthonának és a jánossomorjai egészségügyi dolgozóknak is. A Kisalföld közreműködésével további arcvédőket adományoztak háziorvosoknak és a szociális téren tevékenykedő intézmények részére.