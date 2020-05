Pilatesórával is teljesíthető a testnevelésfélév a Széchenyi-egyetemen Győrben

A Széchenyi István Egyetem Testnevelési és Sportközpontjának tanárai mindent megtesznek azért, hogy a hallgatókat és a munkatársakat a koronavírus-járvány terjedését megelőző intézkedések mellett is mozgásban tartsák. Kovácsné Gyenesei Anita például online pilatesórákat tart. Friss hír: ezek elvégzésével is teljesíthető a testnevelésfélév.

„Hosszú, mély belégzés… és kilégzés” – légzőgyakorlattal kezdődik az online pilatesóra Kovácsné Gyenesei Anita vezetésével. A Széchenyi István Egyetem tanárnője a távoktatás idején is szeretné támogatni az egyetemi polgárokat, és egy kis mozgásra ösztönözni őket, ami a vizsgaidőszakban is kiváló stresszlevezető. Az egyetem honlapján osztja meg videós testnevelésóráit, amelyeken így bárki bármikor részt vehet.

„A pilates egyre népszerűbb a hallgatók körében, ezt bizonyítja, hogy ebben a félévben már kilencvenen vették fel ezt a kurzust. Ezért különösen szomorú vagyok a kialakult helyzet miatt, mert így nem tudok személyesen órát tartani. Ennek hiánya miatt fogalmazódott meg bennem az, hogy digitális formában folytatom az elkezdett munkát. Tudom, ilyen és hasonló torna nagy számban megtalálható az interneten, de úgy gondoltam, a személyes ismeretség miatt talán szívesebben választják ezt az egyetemisták. Az online óra illeszkedik ahhoz a törekvéshez is, miszerint tanszékünk mindent megtesz azért, hogy a hallgatók el tudják végezni a felvett testneveléskurzusokat, amelyek – egy nemrégiben meghozott döntés értelmében – már úgy is teljesíthetők, ha online óráimat tízszer elvégzik a vizsgaidőszak végéig úgy, hogy közben time-lapse technikával rögzítik a gyakorlatsorokat, és a videókat elküldik nekem e-mailben” – hívta fel a figyelmet a tanárnő, aki nagyon örül, hogy már többen éltek ezzel a lehetőséggel. Bevallotta, még sohasem készített hasonló videókat, ezért egy kis lámpalázzal küzd a felvételek készítése során, ami számára azért meglepő, mert ha több tucat hallgató áll vele szemben, nemhogy lámpaláza nincs, de még plusz energiákat is kap tőlük.

Kovácsné Gyenesei Anita szeretné kialakítani és erősíteni a hallgatókban a sport iránti igényt és szeretetet.

„A pilatesedzés bonyolult mozdulatoktól és ugrálásoktól mentes, egyszerű gyakorlatokat tartalmazó talajtorna, melyet mindenki a saját ritmusában végezhet. Soha nem volt ennyire nagy szükség ilyen mozgásformára, mint a mai felgyorsult világunkban” – érvelt a tanárnő.

Az egész napos állás, járás, ülés, illetve a helytelen testtartás kedvezőtlen terhelést okoz a gerincoszlop ízületeiben, amit előbb-utóbb fájdalom kísér. Azonban tudni kell, a torna végzése során nem azonnal jön a változás. A pilates tetőtől talpig megmozgatja, nyújtja, kiegyenesíti és rugalmassá teszi a testet. Pszichés hatásai közt nem elhanyagolandó, hogy stresszoldó hatású és javítja a hangulatunkat is. Sok más kedvező hatása mellett érdemes kiemelni, hogy ez a mozgásforma növeli a motivációnkat, torna közben fokozódik az életörömünk, és abban is segít, hogy jobban tudjunk összpontosítani feladatainkra.