Példamutató önkéntesség – A Széchenyi István Egyetem hallgatói tehermentesítik a győri Petz-kórházat

A Széchenyi István Egyetem 61 nappali tagozatos ápoló és szülésznő hallgatója úgy döntött, önkéntesként szolgálatot vállal a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban.

Hivatástudatukkal és szakértelmükkel valós segítséget jelentnek az intézménynek a koronavírus-járvány miatt embert próbáló időkben.

„A kórházban van a helyem ezekben az időkben.” „Már az ápoló közösség tagjának érzem magam, szeretnék a kollégák mellett és a betegért dolgozni akkor is, amikor vészterhes időket élünk”

– ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal teletűzdelt motivációs leveleket küldtek a Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak a napokban a győri Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának diplomás ápoló és szülésznő hallgatói, akik e cikk megjelenésének napján is a betegekért dolgoznak.

Csordás Adrienn ápolási igazgató meghatottan idézett a jelentkezőktől, és megkeresésünkre elmondta, hogy igazán örültek a több tucat elhivatott, szakképzett önkéntesnek, akik valós segítséget jelentenek a betegellátásban.

„Mindannyiukon látom, hogy azért vállalnak szolgálatot, mert valóban segíteni szeretnének. Érzik, hogy itt a helyük. Lelkesedésükkel, hivatástudatukkal és tenni akarásukkal üde színfoltot jelentenek a kórház életében” – foglalta össze az ápolási igazgató, akitől megtudtuk, hogy a hallgatókat szakmai tudásuk szerint rendelőkbe, szülészeti osztályra, általános fekvőbeteg- vagy covid-osztályra, illetve mintavételi pontokra osztották be. A Széchenyi István Egyetem hallgatói több területen is tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat, akik cserébe mentorként a hallgatók szakmai tapasztalatait is gazdagítják, hiszen az együttműködés fontos célja, hogy az egyetemisták időközben még több gyakorlatot szerezzenek és szeressenek dolgozni választott hivatásuk közösségében.

Dr. Tamás László János, a Petz-kórház főigazgatója hangsúlyozta: az Egészség- és Sporttudományi Kar önkéntesei elkötelezettek, felkészültek és szakképzettek.

„Jelenlétük érezhető és hatalmas segítség a kórház számára. Ha a konkrétumokat nézzük, a hatvanegy hallgató már olyan nagy szám, ami jelenleg képes pótolni azt az űrt, amelyet a karanténban lévő dolgozóink hiánya okoz. Ekkora személyzettel akár négy osztályt is lehetne működtetni” – érzékeltette az együttműködés súlyát a főigazgató. Arra is rámutatott, hogy mindez tökéletesen szimbolizálja a Széchenyi István Egyetem és a Petz-kórház kiváló partnerkapcsolatát. „Ennél látványosabb szinergiát nehéz elképzelni két intézmény között” – húzta alá.

Dr. Fehér Rózsa, az Egészség- és Sporttudományi Kar oktatási dékánhelyettese tájékoztatott, hogy az önkéntes hallgatók jelenleg hatvanórás megbízási szerződést írtak alá a kórházzal.

„Büszkék vagyunk hallgatóinkra, akiket az egyetem igyekszik mindenben támogatni. Az intézmény vezetése és a hallgatói önkormányzat számukra a kollégium épületében – természetesen térítésmentesen – szállást ajánlott fel, és arról is biztosította őket, hogy számukra megfelelően elkülönített szobákat biztosít arra az esetre is, ha COVID19 pozitivitás esetén karanténba kerülnének” – mondta el a dékánhelyettes.