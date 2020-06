Parkolási rend és kedvezmények Kapuváron

Július elsejétől a korábbi rendnek megfelelően a városban is több helyen újra fizetni kell a parkolásért.

– Bővültek a díjköteles parkolózónák – adta hírül a Kapukom Kft., mely további hasznos információkat is közölt. – A Lumniczer utca teljes hosszában, a sportcsarnok előtt is fizetőssé válik, azonban a 0–3 éves korú gyermeket nevelők a védőnői-egészségügyi ellátás idejére itt ingyenesen megállhatnak. A térítésmentes parkolásra jogosító igazolás a Kapukom ügyfélszolgálatán igényelhető, mely július elsejétől személyesen, előzetes bejelentkezés nélkül is fogadja az ügyfeleket.

A Zöldfasor, azaz a posta utcájában a várakozóhelyek rövid parkolási zónává alakulnak át, hogy a postai ügyintézés egyszerűbbé váljon. A postai nyitvatartás idején így ingyenes jegy húzásával és a szélvédő mögé helyezésével egy órán át továbbra is ingyenesen használható ez a parkolóhely. Ennél hosszabb várakozás esetén díjköteles. Bérlet erre az övezetre nem igényelhető és az egy órát meghaladó parkolásra fizető-parkolójegy is csak mobilfizetéssel váltható. A cél az, hogy a várakozóhelyek eredeti funkciójuknak megfelelően a postán ügyeiket intéző lakosok számára legyenek ingyenesek és elérhetők.

A járványhelyzet idején érvényes bérletek érvényességi idejét a vészhelyzet időtartamával, három hónappal automatikusan meghosszabbítják. A parkolójegyek és bérletek ára Kapuváron július elsejétől változatlan, egyetlen díjkörzetben sem emelkedik.