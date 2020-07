Parkolási körkép Adyvárosból és Nádorvárosból – Helykeresés a tízemeletesek árnyékában

Bő fél éven belül debütált az első két győri parkolóház a centrumon kívül. A vásárcsarnok melletti új óriásgarázs és a Petz-parkolóház úgy kellett, mint falat kenyér közlekedésszervezési szempontból. A Kuopio parkba tervezett parkolólemez és a környék forgalmi átszervezése körülbelül 200 új beállót eredményezhet a Kodály Zoltán és Földes Gábor úti lakók örömére.

Korábbi gócpontok

A 2010-es években a parkolási feszültség a Belvárosból „átköltözött” a legnagyobb lélekszámú lakónegyedekbe, Adyvárosba, Marcalvárosba, valamint Nádorvárosba. A Győri Útkezelő Szervezet próbálta enyhíteni a problémát: 2003-tól 2015-ig több mint kétszáz új helyet alakítottak ki csak Adyvárosban. Ezek a lépések megoldani nem tudták, inkább mérsékelték a helyzetet. Igaz, a bővítések nem mentek a zöldterületek és fák rovására – utóbbi szempontot értékeljük pozitívan.

Adyváros és Nádorváros határán két „gócpont” volt. Hétfőtől péntekig közlekedési káosz jellemezte a Petz-kórház Vasvári Pál utca felőli nagyparkolóját, a vásárcsarnok környékén pedig vadászni kellett a szabad helyekre, különösen piacnapokon. A két helyszínen rengeteg koccanás, bosszantó baleset történt, mivel sok autós manőverezett szűk helyen, kacskaringós úton.

Főnyeremény a kórház szélén

Tavaly október közepén nyílt meg a négyemeletes, 294 férőhelyes parkolóház az újjáépített vásárcsarnok szomszédságában, a Petz-kórház melletti óriásgarázst pedig június 5. óta vehetik igénybe az autósok. Az, hogy idáig jutottunk, szerepe volt a Kisalföld riportjainak is a korábbi áldatlan állapotokról.

„Június 5-e óta átlagosan hányan állnak meg a Petz-parkolóházban? Egy-egy autós mennyi időt tölt itt?” – kérdeztük a Győr-Szol kommunikációs csoportvezetőjétől. „Mivel a Petz-parklólemez júniusban ingyenesen, nyitott sorompókkal üzemelt, erről az időszakról nincsenek adataink. Júliusban vált fizetőssé az óriásgarázs, egyelőre pontos számokat nem tudok mondani. Az eddigi tapasztalatok összességében egyértelműen igazolják a várakozásokat, főként a rendelési és látogatási időben népszerű a létesítmény” – mondta Ozsvárt Tamás.

60 százalékon pörög a győri közlekedés

Tény, hogy ég és föld a különbség az előző évekhez képest. Az egészségügyi kezelésre, vizsgálatra, vagy kórházi látogatásra érkezők egyelőre biztosan találnak szabad helyet. Korábban főleg délelőtt kellett körözni, miközben néha hajléktalanok mutatták a szabad helyeket némi apróért cserébe.

Ha teljesen magunk mögött hagyjuk a járványt, érdemes lesz visszatérni a témára. Egyelőre a győri közlekedés a szokott, átlagos hétköznapokhoz képest körülbelül 60 százalékon pörög, igaz, ebben szerepet játszanak a nyári szabadságok is. Utóbbi tényekre Máthé-Tóth Péter hívta fel a figyelmünket, a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke hozzátette: jelenleg 12-15 ezer autó halad át a Szigethy Attila úton, ez a járvány előtti idők számainak kétharmada sincs.

Csak viszonyításképp: mielőtt terjedni kezdett volna a vírus, körülbelül 10 ezer ember fordult meg naponta a Petzben, s nem kis részük próbált parkolni az intézmény közelében. Ha visszakapjuk a normál életünket, a tavaly tavasszal kialakított 222 ideiglenes parkolóhely a kórházhoz közeli, egykori Vadász-laktanya területén is rendelkezésre fog állni – s várhatóan jól is fog jönni.

115 autósnak van fix bérlete

Nézzük, mennyire használják az új vásárcsarnokkal szomszédos óriásgarázst az autósok. „A parkolóház frekventált időszakai jelentős átfedést mutatnak a csarnok nyitva tartásával. Így a rövid ideig tartó parkolások jelentős része keddtől vasárnapig, reggel 6 órától délután 14 óráig bonyolódik. Ezekben az időszakokban 200 és 600 gépjármű közötti forgalmat mérünk. A legzsúfoltabb a szombati nap” – tudtuk meg Ozsvárt Tamástól.

A négyemeletes nádorvárosi parkolóházban – az épület keleti oldalát sikerült úgy kialakítani, hogy csak pár ága esett áldozatul egy csodaszép, egészséges fának, a környezetbarát szemléletért dicséret illeti a tervezőket – jelenleg 115 autós vásárol havi fix bérletet 10 ezer forintért. Ők biztosra mennek: mindig van helyük, soha nem kell beállót keresgélniük, nem beszélve a biztonságról.

Olcsóbban több hely

A tízemeletesek „árnyékában” történő helykeresésre kínál megoldást az újratervezett Kuopio parki parkolólemez, amely minden bizonnyal Győr következő, immáron hatodik parkolóháza lehet. „Az újratervezés során felhasználtuk a Kodály Zoltán utca 10–16. előtti öblöt, ahová részben a meglévő aszfaltfelületre, részben a park területére lépve olyan kétszintes, 96 férőhelyes parkolólemezt emelnénk, amely anélkül növeli meg a parkolóhelyek számát, hogy jelentősebb kárt okozna a faállományban” – magyarázta Máthé-Tóth Péter.

A szakember hozzátette: belenyúlnának a Földes Gábor utcába is, a páratlan oldal ferde állású parkolóit is merőlegessé állítanák át. Így összesen 200 közötti új helyet nyernénk. Nem véletlenül írtunk „újratervezésről. A parkolólemez és a szervizutak átépítésén túlmenően a Kuopio park szabadidős funkciójának bővítésével is foglalkoznak jelenleg. A Kuopio parki lemez első verziójának megvalósítása 2,5 milliárd forintba került volna, miközben csak 156 új parkolóval gazdagodtunk volna. A 2.0-ás elképzelés még társadalmi vita előtt van, ideális esetben év végére építési engedélyt kaphat a terv.

Nem terveznek díjemelést

„A jelenlegi díjszabás változása nem aktuális egyik győri parkolóházban és a Duna-parti mélygarázsban sem” – válaszolta kérdésünkre Ozsvárt Tamás. A Jókai- és Árpád-parkolóházban egy óra 200 forintba, míg a Révai-óriásgarázsban hatvan perc 100 forintba kerül. A kórház és a vásárcsarnok melletti parkolóházban az első óra ingyenes, utána óránként 200 forintot kell fizetnünk. A Dunakapu téri mélygarázsban is 200 forint a tarifa egy óráért.