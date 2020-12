Óvodának segítenek a helyi lánglovagok Darnózselin

Újabb pozitív elbírálást kapott az „Ön választ, mi segítünk” című pályázatban a Darnózseli Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Egy bevásárlóközpont civil szervezeteknek kiírt tenderén a befolyt összegből a Gólyavár óvodának segítenek a helyi lánglovagok.

DarnózseliNemrég számoltunk be róla, hogy a helyi önkéntes tűzoltók, ugyanezen pályázat egy másik kiírásában nyertek el összeget, és a falu közösségének segítségével egy új Szent Flórián tér kialakítását tervezik a tűzoltóság mellett. A munkálatok meg is kezdődtek, a megsüllyedt térburkolatot kijavították, befejezték a szobor talapzatát és feljavították a gépjárműbejáró murvás burkolatát is. A járvány­ügyi helyzet viszont még nem adott lehetőséget arra, hogy a teret átadják, bíznak a tavaszi új időpontban. Most egy másik kiírásban is sikert értek el, a darnózseli Gólyavár óvoda „fészekfelújítása” projekt címmel mintegy 250 ezer forintos támogatást nyertek.

Fűszerkert és magaságyás

– A helyi óvoda udvarán lévő játszótérnek a felújítása szerepel a terveink között. Az intézményvezetővel személyesen egyeztettünk a tervekről, a már meglévő játékelemeket szeretnénk újrafesteni és felújítani. Ezek mellett egy fűszerkertet és egy magaságyást is kialakítanánk a gyermekeknek az udvaron, amivel már egyébként rendelkezik az óvoda, de nagyon rossz állapotban van – mondta el lapunknak Kovács Krisztián József, a Darnózseli Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.

A szülők és a helyiek segítségével

A vírus miatt a pályázatban nem hirdettek helyezéseket, az áruházlánc egységesen a szavazási szakaszba jutott pályázóknak biztosított 250 ezer forint támogatási összeget. A tűzoltóság anyag- és eszközbeszerzésre fordítja a pénz nagy részét, a munkálatok pedig tavasszal kezdődhetnek meg a Gólyavár Körzeti Napközi Otthonos Óvoda udvarán. A civil szervezet úgy, ahogy a korábbi sikeres pályázatánál, most is közösségi munkával szeretné elvégezni a feladatokat, a szülők és a helyiek segítségével.

Új bevetési védőruházat

– Remélhetőleg tavasszal nekifoghatunk a projekt megvalósításának, amihez kérni fogjuk falunk lakosainak támogatását is. Nemrég beadtunk egy másik pályázatot is, melyen új bevetési védőruházatot, gyakorlóöltözetet szerezhetünk be – fogalmazott az elnök.

Sikeres elbírálás esetén egyenruhában jelenhetnének meg a helyi önkéntes tűzoltó-egyesület tagjai, az új nadrágon, zubbonyon, pólón és sapkán szerepelhetne az egyesület címere.