Óvintézkedésekkel is ütős lesz az egyetemi Gólyahét Győrben

Kötelező lesz a maszk viselése, a távolságtartás, a kézfertőtlenítő használata, a játékok közül pedig kimaradnak azok, amelyek szoros testi kontaktussal járnak. A szervezők arra is ügyelnek, hogy egy helyszínen sose gyülekezzen kétszáznál több ember, a legtöbb programot pedig szabadtéren szervezik.

A kialakult járványhelyzet miatt sokáig bizonytalan volt, hogy az egyetemek megtarthatják-e szokásos év eleji gólyatáboraikat. A kérdés augusztus elejére eldőlt: amennyiben az intézmények 500 főben maximalizálják a résztvevők számát, és betartják az óvintézkedéseket, semmi akadálya, hogy fogadják az elsőseiket.

Hogy végül a mostani körülmények között is megrendezik-e az eseményeket, egyetemenként eltérő, és nagyban összefügg a hamarosan kezdődő tanév munkarendjével. Azokon a helyeken, ahol teljesen távoktatásos vagy vegyes oktatású félév lesz, a gólyatábort elhagyják vagy csupán orientációs napot szerveznek. Olyan is akad, ahol karonként változó, miként döntenek. Mindenesetre abban az intézmények zöme megegyezik, hogy a korábbi évektől eltérően nem külsős helyszínen, hanem a saját campusán tartja a táborát – hasonlóan a győri Gólyahéthez.

De vajon mi várható a Széchenyi István Egyetemen? Ezzel kapcsolatban Máté Esztert, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) elnökét kérdeztük.

Kilenc gólyatábort rendez az egyetem

„Az egyetem vezetésével lefolytatott egyeztetések során megállapodtunk abban, hogy megrendezzük a gólyatáborainkat. A többes szám azért indokolt, mert a táborok karonkénti bontásban szervezik meg a kari hallgatói részönkormányzatok bizottságai, így összesen kilenc rendezvény szervezését koordinálja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. A résztvevői létszámot mindenben a szabályoknak megfelelően határoztuk meg, így nem haladja meg az ötszáz főt egyik tábor sem” – tájékoztatta portálunkat az elnök, aki arról is beszélt, miért döntöttek így.

„Gólyahét nélkül az elsősök beilleszkedése nagyon nehéz lett volna. Nem tudtuk volna nekik bemutatni a campust, nem tudtuk volna átadni számukra a legfontosabb információkat. Sokan ilyenkor alapozzák meg az egyetemi kapcsolataikat, ami a későbbi szocializációjuk során elengedhetetlen, ezért arra törekedtünk, hogy megtartsuk a rendezvényt. Szerencsére az egyetem vezetése partner volt ebben” – fogalmazott.

Járványbiztos lesz a rendezvény

A Gólyahéten járványügyi előírások betartását folyamatosan ellenőrzik majd. A zárt terekben a maszk használatát és a másfél méteres távolságtartást kötelezővé tették, kivételt képez ez alól a kollégiumi szoba – azonban az előadásokon, tájékoztatókon és az egyetemi épületek folyosóin, közösségi tereiben az előírások betartása nem megkerülhető.

„Ügyeltünk arra, hogy egy programon sose legyen kétszáznál több gólya” – hangsúlyozta Szakálos Barnabás, az EHÖK kommunikációs osztályvezetője.

„Próbáltuk úgy összeállítani a menetrendet, hogy minél kevesebb személyes érintkezés legyen a gólyák között. A megnyitó például a D1-es teremben lesz, oda fog érkezni a városvezetés képviselője, onnan tartja előadását dr. Földesi Péter rektor, de csak kétszáz gólya lesz a helyszínen, a többieknek videón közvetítjük az eseményt YouTube stream segítségével. A szintén sok gólyát megmozgató záróvetélkedő elmarad, helyette állomáspontos vetélkedőt tartunk a campus területén, így egy helyszínen mindig csak két csapat, azaz durván száz fő tartózkodik majd” – közölte.

Ide tartozik még, hogy az esti koncerteken is számolni fogják a közönséget. A biztonsági személyzet folyamatosan figyeli majd, mennyien vannak bent a Bridge Hallgatói és Ifjúsági Klubban, és se a nagyterembe, se az alsó szintre nem engednek be több embert, ha az összlétszám elérte az ötszáz főt (amelybe beleértendő a szórakozóhely személyzete és az összes helyszínen lévő szervező is). A gyakorlatban ezt egyszerű nyakba akasztós módszerrel ellenőrzik majd: csak nyakpánton viselt „jeggyel” lehet belépni az épületbe, ilyenből pedig csak adott mennyiség áll majd rendelkezésre. Érkezéskor kap egy sorszámot a vendég, távozáskor leadja – ezzel garantálható, hogy szórakozáskor sem lépik túl a megengedett ötszáz fős küszöböt.

Regisztrációkor (valamint a kollégiumba költözéskor) az utóbbi években gyakori volt a nagy tumultus az aulában, ahol az adminisztráció zajlott, ezt megelőzendő idén foglalási rendszert vezettek be a szervezők. Ez azt jelenti, hogy az ügyintézés húszperces szakaszokra bomlik, és minden ilyen idősávban csupán 55 fő lehet jelen a regisztráción. A szervezők azt remélik, ezzel sikerül gördülékennyé tenni az ügyintézést, és folyamatosan fognak majd érkezni a gólyák. Azért írtunk csak gólyákat, mert idén – járványügyi korlátozásként – nem kísérhetik szülők, családtagok, barátok a beköltözőket; csak a Gólyahéten részt vevő hallgatók – gólyák, seniorok vagy szervezők – léphetnek a campus területére.

Fontos tisztázni azt is, hogy kizárólag zöld besorolású országból érkező hallgatók vehetnek részt a Gólyahéten, aki ugyanis sárga vagy piros jelzésű állam területén járt a rendezvényt megelőző két hétben, két hét karantént kell vállalnia a kollégium területén, mindenkitől elszigetelve. Koronavírustesztet egyébként nem kérnek senkitől, csupán regisztrációkor kell kitölteni egy egészségügyi nyilatkozatot.

Annak érdekében, hogy tudják, ki kivel volt együtt zárt térben, minden résztvevőtől elvárják a Vírusradar applikáció használatát. Ez a telefonos alkalmazás nyomon követi, hogy ugyanezzel a szoftverrel rendelkező felhasználó közelében volt-e a készülék tulajdonosa. Így ha esetleg valakinél a fertőzés gyanúja merül fel, könnyen visszakövethető lesz, az illető kikkel volt kapcsolatban. Ezzel gyakorlatilag a kontaktkutatás válik sokkal egyszerűbbé.

A szigorú előírásokra jellemző, hogy a szervezők még arra is figyeltek, hogy a liftekben legfeljebb három ember utazhat, valamint arra is, hogy senki se igyon a másik poharából. A vírus terjedésének kockázata miatt a vetélkedőket is átalakították, így az evős-ivós játékok a tábor teljes ideje alatt lekerülnek a napirendről, helyettük kizárólag ügyességi feladatokban kell a gólyáknak bizonyítani a rátermettségüket.

A rendezvény során naponta ellenőrzik majd a hallgatók egészségügyi állapotát. Virológussal és a többi egyetemmel egyeztetve döntöttek úgy a szervezők, hogy minden reggel testhőmérséklet-mérést végeznek a gólyákon. Amennyiben a lázmérő 37,1 °C feletti értéket mutat, két eset lehetséges: ha az illető tünetmentes, el kell hagynia a tábort, ha viszont gyanús tüneteket produkál, megvizsgálják és kórházba szállítják. Mindebben a hallgatói egészségügyi szoba mellett az Országos Mentőszolgálat munkatársai is közreműködnek majd, akik végig elérhetőek lesznek a rendezvény alatt, sőt, egy mentős minden este hét órától hajnali ötig a campus területén áll majd készenlétben, hogy minél közelebb legyen a segítség, ha szükség van rá.

„Tartani fogjuk a színvonalat”

Ha valaki a fentieken átrágta magát, láthatja, hogy idén a vírushelyzet extra munkát rótt a szervezőkre. Mikor arról érdeklődtünk, mennyire volt nehéz megbirkózni a körülményekkel, nem is ezt, hanem az állandó bizonytalanságot említették, mint hátráltató tényezőt.

„Sokáig nem tudtuk, megtarthatjuk-e a Gólyahetet vagy sem. Szerintem ez volt a legnehezebb mindenkinek” – válaszolta kérdésünkre Söller Klaudia, a gólyatáborokat koordináló csapat vezetője. „Bár eredetileg úgy készültünk, hogy egy hagyományos Gólyahetet fogunk szervezni, a koronavírus áthúzta a számításainkat. Végül is nem bánom, hogy így alakult, mert hasznos kihívás volt menedzselni ezt a helyzetet” – tette hozzá a fiatal lány, akit arról is faggattunk, hogy vajon a sok, kellemetlennek tűnő szabályt elfeledteti-e a Gólyahét sajátos hangulata.

„Szerintem az élményt nem befolyásolják a különleges előírások, mivel a rendezvényünk lényege, hogy a hallgatók megismerjék egymást és az egyetemet, ez pedig úgy vélem, teljesülni fog. Szórakoztató programokkal és neves fellépőkkel készülünk (ezeket hétvégén jelentik be a rendezvény Facebook-oldalán – a szerk.), így lehetőség lesz bepótolni az elmaradt nyári fesztiválszezont. Úgy gondolom, tartani fogjuk a színvonalat a korlátozásokkal is” – bizakodott.