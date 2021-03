Ötven éve város Csorna

Március elsején, hétfőn élessé vált a www.csorna50.hu weboldal. A honlap Csorna várossá avatásának 50. évfordulója alkalmából készült és a jubileumi év aktuális híreit követhetik nyomon rajta a látogatók.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ötven évvel ezelőtt, 1971 áprilisában kapta meg Csorna a városi rangot. A jeles évfordulót rendezvénysorozattal ünnepli meg a város, melyet a tervek szerint egy áprilisi díszközgyűlésen nyitnak meg ünnepélyesen. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester arról tájékoztatta a Kisalföldet, hogy sok tervük és elképzelésük van, melyeket nagyon szeretnének megvalósítani. „Persze – tette hozzá – minden a járvány elleni védekezés aktuális helyzetétől függ.”

– Ha az életünk normális keretek között folyna és nem a vírus határozná meg a mindennapjainkat, már elkezdődtek volna a rendezvények, melyek tulajdonképpen felvezetnék a jubileumot. Így viszont az áprilisi díszközgyűléstől számítva egész éven át tartó programsorozattal készülünk. Reméljük, hogy meg is tudjuk tartani a rendezvényeket, de ha mégsem, akkor „B forgatókönyvvel” is rendelkezünk és a digitális lehetőségeket használjuk ki – fogalmazott dr. Bónáné dr. Németh Katalin.

– A csornaiakat mindenről értesítjük, többek között emiatt is indítottuk el március elsején a www.csorna50.hu honlapot. Ezen az aktuális eseményekről is értesülhetnek az érdeklődők, de nagyon sok más hasznos, érdekes információt is megtalálnak. Olvasható az oldalon a város története, van „Ilyen volt, ilyen lett” képgaléria, de híres csornaiakkal is megismertetjük a látogatókat. Bemutatkoznak a csornai intézmények, az iskolák, de a rendezvénynaptár is forgatható az interneten és rendszeresen jelentkezünk a friss és ak­­tuális hírekkel.

A polgármester elmondta: a díszközgyűlésre meghívást kaptak Csorna testvérvárosai is, természetesen részvételük a vírushelyzettől függ. Mindenesetre videóüzenetben a testvértelepülések már elküldték jókívánságaikat, gratulációikat, melyek szintén felkerülnek az évfordulós honlapra.

– Számos kulturális, zenés rendezvény is szerepel a tervekben. Kértük a csornai és csornai kötődésű muzsikusokat, zenekarokat, hogy jelezzék, szívesen közreműködnének-e ezeken. Sokan jelentkeztek, színvonalas bemutatkozó filmeket küldtek, úgyhogy fellépéseikkel színesíthetik a kínálatot. Ugyanígy a civil szervezeteink, csoportjaink is bekapcsolódnak az ötven esztendőt ünneplő sorozatba. Példaként a Bárdos kórus műsorát említhetem, vagy a fúvószenekar fúvóstalálkozóját. Lehetne még sorolni, hiszen a majális, a gyereknap, a trianoni megemlékezés egy konferenciával, a szeptemberi Városnap, de az év végi ünnepi események is mind az öt évtizedes jubileum jegyében telnek majd – jegyezte meg dr. Bónáné dr. Németh Katalin.