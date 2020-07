Otthont keresnek a kismacskáknak Mosonmagyaróváron

Mentésstopot hirdetett a Menedék Állatvédő Alapítvány, ugyanis telt ház van náluk. Naponta átlagban négy macska miatt kérnek tőlük segítséget. Az állatokat nem tudják hol elhelyezni, ezért kérik, aki sérült, beteg, kölyökállatot talál, próbálja meg családi, baráti körökben megoldani az elhelyezését.

Nehéz döntést hoztak a napokban a Menedék Állatvédő Alapítvány munkatársai. Annyira elszaporodtak ugyanis a kismacskák a városban és környékén, hogy nem tudják hol elhelyezni őket. Az ideiglenes befogadók mellett a gazdik száma is nagyon kevés.

– A fő probléma, hogy nem rendelkezünk menhellyel, de valószínűleg, ha ez másképp lenne, akkor sem lennénk könnyebb helyzetben. Tavasztól késő őszig folyamatos problémát jelent a rengeteg kismacska születése, és ezeket az állatokat sokszor az utcára teszik ki – mondta el Süly Dalma, a Menedék Állatvédő Alapítvány kuratóriumi munkatársa.

Az alapítványtól megtudtuk, csak az elhelyezéssel van probléma, hisz a szervezet állja az állatok eltartását vagy éppen az állatorvosi költségeket. Az elmúlt vasárnap például tizenkét kismacska miatt keresték fel őket. A májustól novemberig tartó időszakban körülbelül 100–150 megkeresést kapnak, és kérik a gyors segítségüket kismacskákkal kapcsolatban. Elmondták azt is, hogy a különböző helyekről begyűjtött kiscicákat nem szerencsés azonos helyre elhelyezni, hisz nem tudni, melyik állat hordoz betegséget.

– Rengeteg tévhit van a macskákkal kapcsolatban. Sokan azt mondják, az ivartalanított macska nem jó vadász. De ez nem igaz. A probléma megoldása egyértelműen az ivartalanítás. Többen ennek anyagi költségét nehezményezik, de az alapítványunk ebben is segít. Egyedül a macskák elhelyezésére nem tudunk megoldást – folytatta a kuratóriumi tag.

Hozzátette: az ivartalanítás mellett az állatok élelmezését is vállalják és az esetleges állatorvosi költségeket is. Kérik, aki sérült, beteg kölyökállatot talál, az próbálja meg családi, baráti körökben megoldani annak elhelyezését. A Menedék Állatvédő Alapítványnál egyébként 5–6 önkéntes is dolgozik naponta, akik szabadidejüket áldozzák fel az állatok megmentésére. Többek között ideiglenes befogadókat is keresnek, hogy a kisállatoknak minél előbb otthont találjanak. Remélik, hamarosan több lesz az ideiglenes és a végleges gazdik száma is.