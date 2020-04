Öt fertőzött halt meg, 623 fertőzött + fontos megyei infók pénteken

7.05 – 623-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 5 idős, krónikus beteg

7.00 – Az osztrák államfő szerint hosszabb ideig ki kell tartani

Kitartásra buzdította Ausztria lakosságát a koronavírus-járvány adta helyzetben Alexander Van der Bellen államfő csütörtök este az ORF osztrák országos közszolgálati televízióban. „Hosszabb ideig ki kell tartanunk”- hangsúlyozta az elnök az ország lakosságához intézett beszédében. Ausztriában három hete vezették be a kijárási korlátozásokat. „Nem tudom pontosan, meddig tart a válság, de abban biztos vagyok, hogy egyszer elmúlik” – mondta Alexander Van der Bellen. Beszédében kiemelte, hogy addig is „újfajta összetartásra” van szükség. Kifejtette: mindenkinek komoly kihívással kell szembenéznie, hiszen a világjárvány súlyos korlátozásokkal jár, és sok figyelmet igényel. Életmódjának következetes megváltoztatásával a bizonytalanság ellenére is mindenki hozzájárulhat ehhez – mondta. Van der Bellen rávilágított: hozzá kell szoknunk az „újfajta hétköznapokhoz”, amikor nem foghatunk kezet egymással, gondosan kezet kell mosnunk, és távolságot kell tartanunk egymástól. „Mindez része lett a hétköznapjainknak”, ugyanúgy, mint bevásárláskor a szájmaszk, vagy az, hogy személyes találkozás helyett telefonon beszélünk egymással – tette hozzá. Ennek oka az, hogy „meg akarjuk védeni azokat, akik számára ez a betegség életveszélyes” – hangsúlyozta. Van der Bellen felhívta a figyelmet arra, hogy „rugalmasságot és alkalmazkodóképességet” vár a lakosságtól. Az államfő arról is beszélt: meggyőződése hogy tanulhatunk is a válsághelyzetből. „Erősebb és szorosabb szövetség van közöttünk, mint ahogyan azt korábban hittük” – szögezte le. Mint kifejtette, azok is gyökeresen megváltoztatták, korlátozták az életüket, akiket nem közvetlenül fenyeget a koronavírus; vállalva ezzel a drasztikus gazdasági következményeket is. A bevezetett óvintézkedések hatékonyságáról úgy vélekedett: „Minden egyes ember erejére szükség van ahhoz, hogy közösen gyengítsük a vírust”. Az idősek figyelmét külön felhívta arra, hogy nagyon vigyázzanak magukra: maradjanak otthon, fogadják el a segítséget, és átmenetileg mondjanak le arról, hogy közvetlenül érintkeznek családtagjaikkal vagy ismerőseikkel. Kifejtette: bár nem mindig könnyű, a régi jól bevált szokások helyett újakat kell kialakítanunk. Ha majd „visszatekintünk 2020 furcsa, fájdalmas és irreális tavaszára, azt fogjuk tapasztalni, hogy elmúlt. Később, visszatekintve talán még jobban meg tudjuk majd becsülni, mennyire értékesek és fontosak vagyunk egymásnak” – tette hozzá.