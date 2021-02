Ősztől levelező tagozaton is indulhat kommunikáció- és médiatudomány alapszakon képzés Sopronban

Eredményesen zárult a kommunikáció- és médiatudomány alapszak első szemesztere, amely a tervek szerint speciális képzésével bevezeti a hallgatókat a digitális média világába is. Az új alapszakos képzésben az egyetem többi karának oktatói is részt vesznek.

Sikeresnek bizonyult a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán indult kommunikáció- és médiatudományi alapszak első szemesztere. Az elmúlt félévről és a jövőt érintő tervekről is beszámolt lapunknak dr. Molnár Csilla egyetemi docens, a szak felelőse.

– Közel tízéves múltra tekint vissza a Benedek-karon a kommunikáció és média oktatása, de ez korábban felsőoktatási szakképzésként zajlott. A hallgatói és munkaerőpiaci érdeklődés nyomán erősödött bennem az az elképzelés, hogy a Soproni Egyetemen indítsuk el a kommunikáció- és médiatudomány alapszakot. Napjaink és a közeljövő kihívásainak megfelelve, korszerű digitális specializációval dolgoztam ki a tanrendet – ismertette a 2020-ban indult képzés részleteit a szakfelelős. Hozzátette, jelenleg nappali szakon folyik az oktatás, de jó hírrel szolgál azoknak, akik már a média területén dolgoznak és szeretnék szélesíteni az ismereteiket, hiszen ez év szeptemberétől levelező tagozaton is indulhat a képzés.

A hallgatók a hagyományos médiumok mellett megismerkednek a digitális kommunikációval és jártasságot szereznek a programozás, webalkalmazások, digitális tervezés területén. – A benedekes kollégákon kívül az egyetem más karainak oktatói is tanítanak ezen a szakon. A webes kurzusokat például a Simonyi Károly-kar informatikai intézetének tanárai tartják, a multimédiás és webdesignismeretek átadásában pedig közreműködnek az Alkalmazott Művészeti Intézet művész-tanárai is – részletezte a szakvezető.

A kommunikáció- és médiatudomány szak egyéb újdonságokat is kínál a hallgatóknak. Többek között a tanulmányaik során számos offline és online projektben tevékenykednek. A negyedik félév után, a stúdiómunka-kurzusok teljesítését követően pedig kéthetes szakmai gyakorlaton vesznek részt a hallgatók. Az intézmény biztosítja azt a lehetőséget is, hogy akár a határon túl, Kolozsvárott is szerezzenek szakmai tapasztalatokat.

A média szakos diákoknak az online oktatás ellenére sem lankad a lelkesedésük és a szabadidejükben is közösen tervezett projekteken munkálkodnak.

– Készítettünk egy Instagram-profilt, ahol képeket oszthatunk meg a szakkal kapcsolatos tapasztalatainkról. A társaimmal együtt átbeszéljük, hogy éppen milyen tartalmakat készítsünk és tervezgetjük azt is, hogy a jövőben miket osszunk itt meg. Gondolkozunk azon, hogy a kreatívírás-órán készült anyagainkat felrakjuk az oldalunkra, de fontosnak tartjuk azt is, hogy a megosztásaink tematikusak és esztétikusak legyenek – számolt be a Kisalföldnek Sebestyén Áron hallgató.