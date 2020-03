Őszre elkészül a Szent Mihály-templom Sopronban – fotók

Jó ütemben, a terveknek megfelelően halad a Szent Mihály-templom felújítása. Kívül és belül is megszépül Sopron legkorábbi plébániatemploma, az átadást és felszentelést őszre tervezik.

– A szentély boltozata és falfestése elkészült. A fő- és a két oldalhajóban a falak, díszítőelemek festése, restaurálása folyamatban van, a templomkert munkálatai pedig még hátravannak – foglalta össze röviden Horváth Imre város-

plébános az önkormányzat és a Győri Egyházmegye konzorciumában, a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházás jelenlegi készültségét.

A város vezetői és a sajtó képviselői tegnap bejáráson tekinthették meg, hogy milyen ütemben halad a kivitelező a munkálatokkal. Farkas Ciprián polgármester elégedetten nyugtázta, a terveknek megfelelően ősszel átadhatják Sopron legkorábbi plébániatemplomát, amely a nagyszabású felújítást követően nemcsak hitéleti szerepet tölt majd be, hanem turisztikai ékköve is lesz Sopronnak. A polgármester hozzátette, száz éve nem esett át ilyen léptékű felújításon a templom.

A Szent Mihály-templom felújítási és restaurálási munkálatai során többek között elvégezték a falak talajnedvesség elleni szigetelését, a kőfelületek, lábazatok felújítását, az elektromos és gépészeti vezetékek védőcsövezése és kábelezése is megtörtént. A tetőszerkezet megerősítésén, gomba és rovarmentesítésén is túl vannak. Folyamatban vannak a festő, fa-, kő- és orgonarestaurálási munkák. A templomkert szintén megszépül majd, sőt a templom előtti járdaszakasz és a parkolók is.

A fejlesztéseknek köszönhetően a templom kulturális, közösségi funkciók ellátására is alkalmassá válik. A beruházás részeként teljesen helyreállítják a sekrestyésházat, amelyben turisztikai céllal kiállítótér, ajándékbolt, kávézó és egy kisebb rendezvényterem is lesz.