Őszig várnak a fogatok Mórichidán

Elmaradt Mórichidán a háromnapos fogathajtó verseny. A szervezők bíznak benne, hogy ősszel megtarthatják a rendezvényt.

Nagyszabású rendezvénye a megye lovaséletének a hagyományos mórichidai fogathajtó verseny. Idén is szerették volna megrendezni a háromnapos eseményt, ám a vírushelyzet közbeszólt. Ez azonban a szervezőknek nem szegte kedvét és már most készülnek az őszre, amikor terveik szerint megtartják a találkozót.

Sipos Ede főszervező a Kisalföldnek elmondta: tavaly harminc fogat állt rajthoz a három versenyszámban és több száz néző volt kíváncsi a fogatokra. „Az érdeklődés nagy volt a verseny iránt, minden bizonnyal meghaladtuk volna a 2019-es

számokat” – jegyezte meg Sipos Ede. Hozzátette: sajnálják, hogy így történt, de amint a körülmények lehetővé teszik, megszervezik a fogathajtást.

– Országos verseny a miénk, hiszen két hasonlón való részvétellel a fogathajtó kvalifikálja magát az országos döntőre – tette hozzá a mórichidai szervező.

Régre visszanyúló történetük van a mórichidai fogathajtó versenyeknek. Az 1970-es években a helyi termelőszövetkezetben dolgozott egy szakember, aki szívügyének tekintette a lovassportok felvirágoztatását. Már akkoriban is szerveztek versenyeket a fogatok számára. Azok is háromnaposak voltak és szép számmal vettek részt rajta lovasok és nézők. Aztán később már nem akadt, aki átvette volna a szervezőmunkát és a mórichidai nagy versenyek évtizedekig már csak az emlékekben éltek. Három éve aztán a falubeliek – elsősorban is Sipos Ede alpolgármester, aki maga is lótartó ember – gondoltak egy nagyot. A hetvenes évekbeli hagyományok, az azóta elhunyt sporttársak és szervezők emléke előtt tisztelegve ismét a faluba hívták a megye fogatosait. Nem várt érdeklődés jellemezte az első hajtást: ötven fogatot neveztek be a gazdák. 2018-ban aztán a sikereken nekibuzdulva háromnapos programot hirdettek meg díj-, maraton- és akadályhajtásban. Akkor viszont már csak huszonegyen vállalták, hogy rajthoz állnak.

Sipos Ede szerint azért esett vissza a jelentkezők száma, mert ezen a színvonalon kevesebb ló és fogat alkalmas és felel meg a feltételeknek. A zsűrizést, a bíráskodást komoly, elismert szakemberek vállalták el. A nézők sem csalódtak Mórichidán, hiszen színvonalas versenyt, felkészült versenyzőket láthattak. A szervezők bíznak benne, hogy hamarosan ismét hasonló élményben lehet részük.