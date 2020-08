Összeöntötték a megyében összegyűjtött búzát a Magyarok Kenyeréhez – fotók

A megyében összegyűjtött búzát a csornai malomban őrölik meg, majd egy része „itthon” marad és megyebeli rászorulókhoz kerül. Másik részét az országos gyűjtőpontra viszik és onnan osztják majd el a jótékony szervezetekhez.

A csornai ünnepségen Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy embert próbáló időkön vannak túl a termelők.

„A gazdák a nehézségek ellenére is minden reggel felkeltek és tették a dolgukat. Nem féltek, helyt álltak. Vetettek, amikor vetni kellett, hogy aztán aratásuk gyümölcséből felajánlhassanak másoknak is. A tizenötmillió búzaszem jelkép és mi vagyunk. Itt vagyunk a nem könnyű körülmények után is, reménnyel telve, bizakodva és ez az, amit nem tudnak elvenni tőlünk. Amíg együtt tudunk maradni, amíg a tizenötmillió búzaszem kenyér akar lenni, addig van remény. Egy nyelvet beszélünk, egy a hagyományunk, a kultúránk, egyek vagyunk határon innen és túl, és ezt soha nem lehet megváltoztatni”-fogalmazott Nagy István.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke emlékeztetett: az első évi tíz tonna búza felajánlás után 2019-ben már 791 tonna gabona gyűlt össze és Kárpát-medencei programmá alakult a kezdeményezés.

„Ez azt jelenti, hogy lélekben is együtt vannak és összetartanak a gazdák, a Kárpát-medencei magyarok. Még nem tudjuk, idén mekkora lesz az adomány mennyisége. Azt azonban már látjuk, hogy nem lesz messze az ezer tonnától”-fejezte ki örömét. Elmondta: a gabona hazai szervezetekhez, intézményekhez és határon túli rászorulókhoz kerül. Böjte Csaba ferences szerzetes erdélyi árváihoz, akik szinte egész évben a most összegyűjtött lisztből ehetik a péksüteményeket. Az adományból gondoskodnak a nagydobronyi gyermekotthon lakóiról és a Kárpátaljai református egyház sütödéje is ebből a lisztből dolgozik.

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin csornai polgármester kifejtette: a kenyérben benne van a dolgozó, tettre kész ember, az összefogás és a közös munka.

„Ahogy az új kenyérhez is együttműködésre van szükség, úgy csak együttműködéssel teremthetünk egy szebb és jobb világot”-hangsúlyozta. Németh Gergely,az Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint a tíz éves akciót az egymás iránti felelősség, a rászorulókon való segíteni akarás, a határokon átívelő nemzeti összetartozás hívta életre. Széles Sándor, megyei kormánymegbízott arról beszélt, hogy a gazdák felelőssége nagy, példát kell mutatniuk a következő generációnak abból, hogy miként kell megőrizni a föld erejét, termőképességét azért, hogy azoknak is jusson kenyér, akik rászorulnak az országhatárokon túl is.

A csornai ünnepségen az adományozó gazdákat, illetve a felajánlott gabonát Erlitz Anita református lelkipásztor, Tubán József evangélikus lelkész, illetve Fazakas Zoltán Márton premontrei apát áldották meg.