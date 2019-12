Összemérték bajszukat a rábacsanakiak

Második alkalommal rendeztek bajuszmustrát a településen. Nagy terveik vannak a jövőt illetően, köztük, hogy a Movember kapcsán novemberre teszik a verseny idejét.

Rendhagyó találkozót tartottak a hét végén Rábacsanakon, bajuszmustrára várták a helyi indulókat. Az egyik szervező, Kővágó György lapunknak elmondta, zömében az Alföldön rendeznek bajuszversenyt, így tágabb környezetünkben a rábacsanakiak úttörők lehetnek ebben. „Örültem, hogy összejött annyi érdeklődő, hogy másodjára is megrendezhettük a bajuszmustrát – emelte ki Kővágó György, aki maga is a zsűri elé állt.

– Közel negyven éve bajuszos vagyok. El sem tudnám képzelni magam enélkül. Nem divatból, úgy érzem, az egyéniségem része.” Míg idén „csak” mustra volt és mindenki nyert, addig jövőre már versenyjelleggel szeretnék megrendezni a megmérettetést. A szervezőknek megannyi újító gondolatuk van.

„A polgármesternek is tetszett a kezdeményezés, valószínű a falu rendezvényévé emeljük. A távlati tervek szerint a falu határain túl is meghirdetjük, illetve szakmai segítséget kérünk a Magyar Bajusz Társaságtól. A Movember kapcsán pedig novemberre írjuk ki a versenyt. Nemcsak az indulók számában, a bajuszok minőségében is nagy volt a változás tavalyhoz képest” – emelte ki Kővágó György. Növesztették, formázták, ápolták bajszukat a férfiak, készültek a versenyre. Akárcsak a Sebestyén trió, apa, és két fia is „megpödörte” bajszát a háromtagú zsűri előtt. A bírák elnöke Füleki Lászlóné volt, aki már a felhívást is e szavakkal tette közzé: „Mert nem csak szőr a magyar bajusz.” A zsűrielnök egy kis betekintést is adott a bajusztörténelembe, Hans Normann német utazó így írt 1833-ban Lipcsében kiadott útleírásában:

„Elválaszthatatlan társa a magyarnak a bajusza”, vagy Herman Ottó nagy szakállú polihisztor tudósunk A magyar nép arca és jelleme című, 1902-ben megjelent művében olvasható, hogy „…a magyarság nemcsak bajuszos, hanem bajuszára büszke, ebben tisztességének és tekintélyének egyik nélkülözhetetlen elemét ismeri föl” – osztott meg a Kisalfölddel néhány érdekességet Füleki Lászlóné, aki végül hozzátette, keresik a lehetőségét annak, hogy egy önálló programot, hagyományteremtő versenysorozatot indítsanak a jövőben.