Ősszel átadják a Kiserdei Bölcsődét Dunakilitin

Már az utolsó simításokat végzik Dunakilitin a leendő Kiserdei Bölcsőde épületén: várhatóan jövő év elejétől gyermekzsivaj töltheti meg a kétcsoportos intézményt, melyet 250 millió forintból építenek fel.

Régi álmuk teljesül a dunakilitieknek: egy bölcsőde a legapróbbaknak. Tavaly nyert a helyi önkormányzat a Pénzügyminisztérium pályázatán 175 millió forintot. Az első közbeszerzésen olyan magas árajánlatok érkeztek, amit a falu nem szeretett volna bevállaln tájékoztatása szerint ezért a tervezővel átbeszélték, miként tudnának egyszerűsíteni, költséget csökkenteni. Áttervezték a tetőszerkezetet, egyszerűbb napvitorlát választottak. Tavaly nyáron újra kiírták a közbeszerzést, s akkor egy feketeerdei vállalkozás nyert, mely korábban már több dunakiliti középület építésén és felújításán is dolgozott.

A Batthyány-emlékév fő rendezvénye keretében avatják fel

– Tavaly októberben adtuk át a munkaterületet, a bölcsődét az egykori védőnői szolgálat helyére terveztük. Sajnos a koronavírus-járvány miatt március közepén két hétre le kellett a munkálatokat állítani, de jó hír, hogy még így sincs csúszás. E hónap végén lesz a műszaki átadás, s augusztus végéig már kezdődhet az engedélyeztetési folyamat. Ünnepélyes átadását október 25-re tervezzük a Batthyány-em­lékév fő rendezvénye keretében. Az összességében mintegy 250 millió forintos beruházásra a 175 millió forintos pályázati támogatás mellett nem kellett hitelt felvennünk, arra két költségvetési évben is tartalékoltunk – hangsúlyozta Kovács Andorné.

Önálló intézmény

A településvezető arról is beszélt, hogy az igényeket a bölcsődei szolgáltatásra már korábban felmérték. 2021 januárjától indulhat a nevelői munka az önálló intézményben, saját vezetővel. Az étkeztetést viszont a szemközti óvodából oldják meg. Úgy tűnik, mindkét csoportra szükség lesz már a legelejétől. A napokban mi is megtekintettük a vadonatúj épületet, benne két tágas, egybenyitható csoportszobával, fedett terasszal, tálalókonyhával, irodával, kiszolgálóhelyiségekkel.

Az óvoda is megszépült

Közben egyébként a Kiserdei Óvoda is megszépült. A Magyar Falu Program tavaly elnyert támogatása által a födémet és a homlokzatot szigetelték közel húszmillió forintból. A fűtés-korszerűsítés kazáncserével a napokban indul, és a konyha is megújul. Ezen a nyáron leállás sem lesz az intézményben. Jövő hónapban 20,5 millió forintból felújítják a fogorvosi rendelőt és az orvosi lakást is. Idén a Magyar Falu Programban félmillió forintért EKG-t vásárolnak. Továbbá tízmillió forintból befejezik a Villa közt, szegélyes, térköves út készül és megszépül a Millenniumi kereszt környéke.