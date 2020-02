Összegyűjtik a kávézaccot a győri vendéglátóhelyek

Már több győri vendéglátóhelyen összegyűjtik a kávézaccot és mivel növényi tápanyagként hasznosítható, ingyen továbbadják akár gazdálkodóknak, akár azoknak, akik otthonukban cserepes virágokat nevelnek. Így is óvni akarják környezetünket.

Kávézacc ajándékba címmel tavaly nyáron már írtunk arról, hogy több környezettudatos programhoz csatlakozott, kezdeményezett maga is a Morgen Győr kávézó, pontosabban a működtetői: Kámán Ágnes és Hargitai István. Úgy vélik, ha tesznek a hulladékcsökkentésért, azt még reklámnak is használhatják. Legújabb ötletüknek a „Vissza a gyökerekhez” (Back to Root) nevet adták. A lényege, hogy a kávézójukban képződő értékes, kifőzött növényi komposztot, a kávézaccot nem a szemétbe dobják, hanem díjmentesen eljuttatják azoknak, akik tápanyagként hasznosíthatják.

Tervét azóta a fiatal pár meg is valósította. Az átépített, újranyílt vásárcsarnok egy üzletébe juttatják el a zaccot, amit onnan bárki ingyenesen elvihet. Rendre el is fogy hat-nyolc kiló hetente. S várják a további csatlakozókat is, olyan vendéglátóhelyek jelentkezését, amelyek szívesen hasonlóképp cselekednének, mint például a győri Rob-Roy bár, és akár gyűjtőpontok is lennének. Remélik, hogy egyre többen értesülnek a lehetőségről olyanok, akik hasznosítani tudják a kávéfőzéskor keletkező maradékot. Érdeklődni a [email protected] e-mail-címen lehet.

A Herman Ottó utcai vásárcsarnokban az átadási és átvételi helyet a Koffeinfutár – San Paolo biztosítja az alsó szinten. A kézműves kávék boltjának vezetője, Sáfrán Gergely elmondta, hogy náluk is sok kávézacc keletkezik. Számára jó érzés, hogy már nem a szemétbe kerül. Azt is bevallotta: azért is csatlakoztak az akcióhoz, mert egyre több vevőnek fontos, hogy környezetbarát is legyen az üzlet, ahol vásárol. Akik pedig élnek a lehetőséggel, elviszik a zaccot, azt szokták mondani, hogy jó ötletnek tartják. Van, aki otthon cserepes növényeinek földjére teszi, mások a kiskertben szórják szét.

– Ebből a zöldkezdeményezésből üzleti hasznuk is lehet a vállalkozásoknak. Szeretnénk megmutatni, hogy a környezetvédelem megtérülő befektetés is lehet amellett, hogy mindegyikünknek tennie kellene bolygónkért – hangsúlyozta Hargitai István.

Jól hasznosuló tápanyag

A kávézaccot érdemes komposztként használni. A kifőzött kávé nitrogénben gazdag tápanyag, lebomlásakor értékes káliumot és foszfort bocsát ki, emellett kalciumot és magnéziumot is tartalmaz. Elriasztja a csigákat, az apró rovarokat. Vízzel keverve értékes nitrogénbázis a gyep számára, a kertet illemhelynek használó macskákat is távol tartja. Különösen hasznos a savanyú talajt kedvelő rododendronok, hortenziák, páfrányok, azáleák és örökzöldek számára. Mint minden talajminőséget javító anyagot, a kávézaccot is mértékkel és körültekintően kell alkalmazni, figyelve arra, ne váljon túl savanyúvá a talaj.